Росія остаточно втратила вплив на Україну

Про це в ефірі російської радіостанції розповів журналіст і блогер Роман Цимбалюк, передає Politeka.net.

За його словами, Кремль своїми руками підштовхнув Україну до європейського вектору розвитку.

"Загалом у нас всі проблеми, які виникли після 2014 року, пов'язані з тим, що чомусь багато прийшло в Росію нафтодоларів, всі згадали, що Росія велика, сильна і багата країна і пора сусідні країни повертати в стійло. Але це "стійло" може по-різному діяти. Колись Франція і Німеччина багато воювали, але зараз контролюють весь європейський континент, зону Євросоюзу", – Цимбалюк провів паралель.

Журналіст стверджує, що Україна відмовилася від членства в Митному союзі, оскільки боялася втратити найцінніше - свою незалежність.

"Чому Україна відмовилася? Тому що тут ставлять питання про те, щоб ліквідувати українську державу. А у нас це цінність для дуже багатьох. І коли у тебе такий вибір... Але це не ми зробили вибір. Адже ми ж не почали розширюватися за рахунок Російської Федерації", – пояснив він логіку українців.

За словами Цимбалюка, Москва зробила собі ведмежу послугу, вилучивши з політичного поля України найбільш проросійський електорат. Це сталося після окупації частини Донецької і Луганської областей. Тобто, вона змусила переосмислити свої погляди людей з вільних територій, які раніше лояльно ставилися до дружбу з РФ.

"Всі інші, які сумнівалися, коли дивляться на донецькі в'язниці, комендантську годину, вони думають: "Та ні, краще вже зі Степаном Бандерою та аеропортом в Харкові, ніж в 10 годин сидіти вдома і не висовуватися. Тому що прийдуть якісь люди в російській військовій формі, знайдуть у тебе майку "Шахтар", донецького клубу в евакуації, і звинуватять вас у шпигунстві на користь СБУ і посадять на 10 років в'язниці", – резюмував Цимбалюк в ефірі радіостанції.

Раніше Роман Цимбалюк заявив, що Україні варто серйозно зайнятися зміцненням своєї обороноздатності зважаючи нового заяви прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Журналіст прийшов до такого висновку після слів спікера російського президента про те, що політика росії по відношенню до України залишається без змін.

Він нагадав відповідь Пєскова на питання про те, чи можна вважати заміну російського "куратора" з питань Донбасу Владислава Суркова Дмитром Козаком говорить про тм, що РФ йде на покращення відносин з Україною.

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