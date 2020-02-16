Депутат нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська вибухнула новими звинуваченнями на адресу української влади

Приводом для чергового скандалу стала заява президента України Володимира Зеленського, зроблена на Мюнхенській конференції, про намір провести вибори на всій території країни, в тому числі і в окупованому Криму.

Поклонська не втрималася від коментаря: на її думку, проводити в Криму потрібно не вибори, а референдум, пишуть російські ЗМІ. Причому питання на цьому референдумі повинно бути лише одне: "Як жити далі?"

Одіозний політик заявила, що Зеленському слід з'ясувати, чи хочуть українці продовження війни на сході і повернення анексованого півострова. Крім того "депутат" додала, що на референдумі необхідно вирішити питання з подачею води в Крим.

Не обійшлося й без традиційних прокремлівських тирад Поклонської про визнання Криму російським, припинення війни на Донбасі та "покарання винних у держперевороті".

Також "депутат" заявила, що нібито Зеленський "був би радий зміні риторики, але продовжує діяти з оглядкою на націоналістів".

Нагадаємо, раніше Поклонська звернулася до Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію з "водною блокадою" окупованого Криму. Йдеться про відновлення водопостачання з материкової України на півострів. Справа в тому, що кримські водосховища природного стоку заповнені лише на третину. Наприклад, загальні запаси в трьох водосховищах, що постачають Сімферополь, близько 28 млн куб. м (5 млн куб. м з них - залишок, який неможливо використовувати). Це приблизно в два рази менше, ніж рік тому. Причиною нестачі води є тривала відсутність опадів.

Також ми повідомляли, нещодавно Поклонська відзначилася черговою маразматичною маячнею про "табори на Донбасі" і "газові камери в Києві", про що написала у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

До всього іншого, пособниця окупантів образила українських патріотів, заявивши, що нібито у них серйозні проблеми з психічним здоров'ям.