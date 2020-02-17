Пропозиція про спільне патрулювання кордону України з представниками ОРДЛО стала одним з кроків повзучої капітуляції нашої країни

Про це в новому відеозверненні, опублікованому на своєму Телеграм-каналі, заявив екс-нардеп, лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«15 лютого на зустрічі в Мюнхені Зеленський озвучив чергову "феєричну" пропозицію: Українські силовики і представники ОРДЛО будуть спільно контролювати російсько-український кордон. Таким чином президент хоче показати, що дотримується передвиборчої обіцянки: спочатку повернення контролю над кордоном, а потім вибори на Донбасі. Планує проводити вибори на окупованих територіях вже в жовтні 2020», - розповів Білецький.

При цьому він зазначив, що до цього часу Зеленський явно не збирається повертати контроль над усіма українськими територіями. А значить, щоб відкрито не обманювати народу, президенту потрібно буде показати, де ж той обіцяний їм контроль над кордоном.

Лідер «Нацкорпусу» також зауважив, що у разі загострення подібні прикордонні «патрулі» будуть безсилі в питанні захисту України. Білецький наголошує, що ці прикордонники в кращому випадку стануть військовополоненими.

«Вони будуть перебувати у відриві від українських сил на десятки і десятки кілометрів. Вони не будуть представляти із себе ніякого контролю, вони не будуть представляти із себе ніякої сили, крім, можливо, великої кількості військовополонених…Але картинка для президента, особливо для людей недалеких, буде виглядати непогано», - обурився Білецький.

Він підкреслив, що скандальні 12 Мюнхенських пунктів, ідея з контролю на кордоні і «платформа примирення» радника Секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивохо служать одній меті.

«Це веде до втілення в життя цього «плода таємної оманської любові» Путіна і Зеленського. Там були узгоджені кроки з повзучої капітуляції України перед Російською Федерацією», - впевнений політик.

Білецький зазначив, що ці кроки будуть повільними і поступовими, проте рано чи пізно вони призведуть до повної капітуляції. Він також прокоментував головну ідею цієї стратегії:

«Вони хочуть довести країні, що капітуляція – це не боляче. Особливо якщо в якості вазеліну виступають вчорашні найпопулярніші коміки країни, які сьогодні стали владою. Думай…те», - підсумував політик.

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