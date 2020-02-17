Колишній радник Петра Порошенка Юрій Бірюков вибачився за образу українських військових

Громадський діяч прокоментував скандал, який розгорівся навколо його поста про українських військових, які голосували за Володимира Зеленського і яких він назвав «виродками».

В новому пості на своєму Фейсбук Бірюков вибачився за свої образливі слова і визнав, що вчинив нерозумно.

«Зробив дурість на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції. Реально сам відчував дискомфорт практично відразу ж. Щиро вибачаюся з приводу власної дурості...», - написав екс-радник президента.

Зазначимо, що його заява про військових з'явилася на хвилі новин про план Зеленського щодо спільного патрулювання на кордоні бійцями ЗСУ і бойовиками ОРДЛО.

«Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який минулої весни проголосував за Зеленського, вічно бути у спільному патрулюванні з сепарами», - написав Бірюков в Фейсбук 15 лютого.

Згодом він сам видалив цю публікацію. Однак, українці не залишили його слова без уваги і жорстко розкритикували громадського діяча за подібні вирази.

До цього ми писали про те, що в Росії натякнули на те, що Володимир Зеленський обговорював з Володимиром Путіним компроміс щодо спільного патрулювання кордону України і так званих «Л/ДНР».

Про телефонну розмову президентів України і РФ розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він відмовився розкривати точні деталі, проте вельми багатозначно натякнув на те, що в бесіді обговорювалися питання кордону. Крім того, він нагадав, що Росія вимагає, щоб Київ враховував думку ватажків донбаський терористів в цьому питанні.

«Це нова ініціатива, і, звичайно, для того, щоб розглядати цю ініціативу, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних "республік". Щоб розуміти позицію керівництва невизнаних "республік", з ними потрібно розмовляти. Наскільки ми розуміємо, першоджерело, тобто Києва, автор цієї ініціативи, як і раніше, не проявляє готовність починати діалог з представниками невизнаних "республік" Донбасу», - заявив Пєсков.

Нагадаємо, Зеленський зважився на компроміс з Путіним у Кремлі видали скандальні деталі.

Як повідомляла Politeka, Путін поверне контроль над кордоном України, доля Донбасу вирішена.

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