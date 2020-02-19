Представники українських медіа вийшли на масштабну акцію протесту під стіни Офісу Президента

Акція розпочалася о десятій ранку в середу, 19 лютого. Зокрема, медійники заявили про неприйняття законопроектів "Про медіа" та "Про дезінформацію", які за словами мітингувальників, можуть знищити свободу слова в Україні.

Серед вимог бунтівників: відправити обидва закони "в топку", навіть без обговорень; запустити при президентові робочу групу, яка займатиметься врегулюванням відносин медіа з владою.

Зазначимо, поруч з українськими журналістами і блогерами мітингують ФОПи, які також незадоволені змінами. Неодноразово противники реформ в країні заявляли, що будуть всіляко протистояти новим законам, аж до мітингів і спалювання шин.

"А враховуючи, що багато хто з нас ФОПи, то це чисто "два в одному". Ми виходимо на захист наших свобод, бо йде мова чи то про медіа, чи то про ФОПи або бізнес в законі 1210, але скрізь простежується одна й та ж хе*ня - свобод нам хочуть залишити менше, грошей висмоктати більше за допомогою чергового упиря регулятора і дармоїдів близьких до тіла. І будуть смоктати з нас, поки не здохнемо", - заявив один із організаторів протесту політолог Юрій Романенко.

Експерт акцентував увагу на тому, що скандальні закони торкнуться всіх, і не варто думати, що "моя хата скраю".

"Довгі роки ви, дорогі мої колеги-медійники, розповідали про те, яка особлива Україна, як тут розквітли традиції демократії, які відрізняють нас від "дикої варварської Росії". Але ось прийшов момент істини і вибір, як завжди, простий - стати раком або дати бій, щоб довести, так би мовити, прихильність демократичним принципам і всьому тому, що ви з молоком матері всотували на численних грантових семінарах про те, якаважлива свобода слова для демократії і "процвітання європейського народу" - заявляв Романенко.

Нагадаємо, Романенко розкрив всю таємницю закону «Про медіа»: «Крики відчаю, потім куля в лоба...».

Як повідомляла Politeka, Романенко розніс в пух і прах Гончарука: «Ось тому люди виїжджають з України».