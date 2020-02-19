Національний корпус підтримав акцію протесту українських підприємців, які зібралися під Офісом президента
У середу, 19 лютого, українські Фопи зібралися під вікнами Володимира Зеленського з вимогою зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Нацкорпус підтримав акцію протесту, про що йдеться в Телеграм-каналі партії.
Зокрема, керівник Вінницького відділення Нацкорпуса Ігор Княжанський закликав протестувальників до більш жорстких дій. Він заявив, що президент постійно ігнорує думку народу і не виконує передвиборні обіцянки.
«Закон № 128-129, закон про обіг землі, про працю, виборчому кодексі, тарифи на комунальні послуги, ринковий нагляд №367 ... Згадаймо хоча б вчорашню прес-конференцію нашого президента, на якій він не зміг пояснити нації, чому продовжують гинути наші солдати незважаючи на те, що він впроваджує політику всіляких поступок Росії», - обурився Княжанський.
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Він також підкреслив, що раніше і сам Зеленський займався підприємницькою діяльністю.
«Коли наш президент був підприємцем, і його бізнес полягав у тому, що він переспівував або перетанцьовував старі анекдоти», - зауважив представник Нацкорпусу.
До цього ми писали про те, що Національний Корпус відреагував на повідомлення ЗМІ про ймовірну зустріч президента Володимира Зеленського з екс-главою ФСБ, а нині секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Омані в січні 2020 року.
Оприлюднену журналістами інформацію там назвали загрозою національній безпеці.
У Нацкорпусі переконані, що Зеленський повинен дати чітку відповідь на питання, чи був то державний або приватний візит, за які кошти він здійснювався, була зустріч з Патрушевим чи ні, і про що велися переговори.
«Таємні зустрічі на курортах прийнятні для закоханих або для куратора-фсбшника і його агента, а не для глави держави і секретаря РНБО країни-агресора. Тим більше такі зустрічі неприйнятні під час війни і можуть бути розцінені як державна зрада», - йдеться в заяві.
Національний корпус вимагає від президента Зеленського офіційно відреагувати на розслідування, оприлюднене журналістами, повністю розкрити інформацію про програму візиту в Оману, а також переговори, які відбувалися під час цієї поїздки.
Нагадаємо, Національний корпус закликав Зеленського відзвітувати про візит в Оман.
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