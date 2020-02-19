Розкрито деталі скандалу зі звітом Кабміну про виконану роботу, за який Олексій Гончарук заплатив з бюджету 85 тисяч гривень

Раніше увагу громадськостіпривернув дивний звіт «Топ 100 досягнень», за який, як з'ясувалося, прем'єр-міністр заплатив з держбюджету 84 тисяч гривень приватній фірмі. Директор фірми Анастасія Магонова прокоментувала цей інцидент, спробувавши виправдати таку вартість звіту. На її думку цифра виправдана, адже працювати над створенням звіту було нелегко: фірма працювала цілодобово.

«Над презентацією офіс працював цілодобово. Звірка була в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 і далі по робочому дню. І це, ох вже повірте, не один день», - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.

При цьому в кінці посту Магонова послала всіх незадоволених «нах…».

Відзначимо, що той самий звіт являє собою ні що інше, як презентацію у вигляді слайдів. У ній перераховані «100 досягнень уряду» за минулий рік. Серед них були такі пункти, як запуск програми "Доступні кредити 5-7-9%", анбадлинг Нафтогазу, зменшення ціни на газ для населення та електронний перепис населення. Цікаво, що після скандалу презентація зникла зі спеціально створеного сайту Кабміну.

Цей скандал прокоментував у своєму Телеграм-каналі український політолог Юрій Романенко. Він підкреслив, що ця витівка відмінно ілюструє рівень «менеджменту» команди Гончарука.

«80 тис гривень за оформлення ніякого звіту Уряду Гончарука - це прекрасна ілюстрація рівня "менеджменту" цих хлопців. Все віддати на аутсорс і отримуватимуть великі зарплати, тому що навіть самі звіт не здатні намалювати. Пряму відповідальність за це несе Зеленський, що підібрав цих оленів і робить вигляд, що він в будиночку», - підкреслив експерт.

Він додав, що відбувається, дуже нагадує «стиль Порошенко». У той же час, Романенко переконаний, що українцям вдасться «дістати» Зеленського.

«По ходу не Зеленський став вироком Порошенку, а стиль Порошенка стане вироком Зеленському», - зауважив політолог.

Нагадаємо, Романенко розніс в пух і прах Гончарука: «Ось тому люди виїжджають з України».

Як повідомляла Politeka, Гончарук поліз до українців з новою роботою і отримав по зубах.

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