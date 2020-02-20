"Мої пацани сказали, що тебе там не було"

Володимир Зеленський посперечався з майором ЗСУ через питання про свою службу в армії

Конфлікт стався ще в серпні минулого року, коли президент прибув до Зали пам'яті захисників України у Києві для того, щоб вшанувати пам'ять українських бійців, загиблих у боях під Іловайськом. Про нього майор ЗСУ Роман Ковальов розповів в інтерв'ю «4 каналу» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

За його словами, після траурного заходу, що проходив 29 серпня, він підійшов до президента і поцікавився, чому той ухилявся від служби в армії. Це питання було важливим для Ковальова, так як сам він у 2014 році воював під Іловайськом. Втім майор уточнює, що в саме місто його батальйон так і не зайшов.

«Була офіційна заява Міноборони до вашого президентства. Заявлялося, що вам приходили чотири повістки. Три з них ще в 2014 році», - сказав тоді Ковальов Зеленському.

Президент заявив, що це неправда. У цей момент до розмови приєднався екс-боєць батальйону «Донбас» з позивним Бішут. Він поцікавився, чи дійсно Ковальов воював під Иловайском і чи є у нього нагорода «Іловайський хрест». Коли на друге питання майор відповів негативно, боєць зробив висновок, що він просто бреше про свою участь в боях.

«Тобто ви прийшли, щоб що? Ми зараз згадуємо людей, почекай, а ви прийшли розповісти на крові, що були в Іловайську! Тріпло!», - обурився Зеленський.

За словами Ковальова, після цієї перепалки з президентом його попросили затриматися, а незабаром до нього підійшов сам Зеленський у супроводі охорони і помічників. Тоді президент ще раз звинуватив майора ЗСУ у брехні.

«Володимир Олександрович почав наш діалог з того, що: "Ти тріпло! Мої пацани сказали, що тебе там не було"», - переказав Ковальов.

За його словами, після цього він порадив президентові перевірити його особисту справу і переконатися, що він дійсно був в Іловайську.

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