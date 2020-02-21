Президент Росії Володимир Путін заявив, що українців треба називати «укрАїнцями»

Таку заяву президент зробив під час розмови з журналістом ТАСС Андрієм Ванденком для проекту "20 питань Володимиру Путіну".

Він почав розповідати, що «укрАїнцями називали людей, які…». Ведучий перебив президента, щоб поправити наголос.

«УкраЇнцями», - зазначив Ванденко.

«Ні. УкрАїнцями називали людей, які жили на рубежах російської держави», - заявив Путін.

Він додав, що українці жили у Пскові, на Уралі. Також українцями називали тих, хто захищав Російську імперію з півдня від набігів кримського хана. Путін підкреслив, що вважає українців і росіян одним народом.

«Кругом були українці. Значить, у нас не було ніяких мовних відмінностей», - завів стару пісню Путін.

У мережі бурхливо відреагували на новий випад Путіна, який роками намагається переконати росіян, що такого народу як українці не існує. Цього разу Путін пішов ще далі, заявивши, що росіянами називали й тих, хто жив на території сучасної Польщі

«Який же він шовініст. Всією душею ненавидить Україну», «Ось же погань дрібна», «Звідки старий маразматик знає. Він же в школі погано вчився», «Санітари вічно спізнюються», «Що ж поробиш якщо плешивик не знає історії, і тепер намагається все перекроїти під свою дурість... старому відгукнеться звичайно, але кого це хвилює?», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що теза про «один народ» постійно використовується в російській пропаганді. Так само як і вигадане походження назви «Україна». Саме РФ активно просувають версію, що слово «Україна» нібито пішло від слова «Окраїна». Але українські і західні історики мають інші версії щодо назви нашої країни. Одні дослідники вважають, що «Україна» було синонімом слова «князівство» чи «земля», інші переконані, що «Україною» позначався центр Русі.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна: "Все вже в гов...".

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