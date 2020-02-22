Міністр юстиції Денис Малюська опублікував черговий дивний знімок

Як передає Politeka.net, кадри того, як він проводить своє дозвілля він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

В кадр попали сам чиновник і книга. І все б нічого, але сам міністр стоїть на голові і займається читанням.

"Вчора успішно відзвітували перед парламентом, тепер можна і книжку почитати, - повідомив Малюська під знімком.

Користувачі мережі вже активно обговорюють такий колаж:



"Гарне фото, багато що пояснює", "Коли Денчик ти вже почнеш працювати , а не хе**ею страждати?", "Таблетки знову забув прийняти", "Коронавірус в голову вдарив?", "В'язнів в українських тюрмах теж так катують?", - писали під постом міністра.

Нагадаємо, міністр вже встиг здивувати низкою дивних фотографій з робочого кабінету,



Раніше він в знак підтримки прем'єр-міністра Олексія Гончарука в скандалі зі "зливом" аудіозаписів наради опублікував фотографію, сидячи під столом.

На фотографії зображена рука Малюськи, в той час як сам міністр ховається під столом.

Також він поділився, як провів День святого Валентина.



