Міністр юстиції Денис Малюська опублікував черговий дивний знімок
Як передає Politeka.net, кадри того, як він проводить своє дозвілля він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
В кадр попали сам чиновник і книга. І все б нічого, але сам міністр стоїть на голові і займається читанням.
"Вчора успішно відзвітували перед парламентом, тепер можна і книжку почитати, - повідомив Малюська під знімком.
Користувачі мережі вже активно обговорюють такий колаж:
"Гарне фото, багато що пояснює", "Коли Денчик ти вже почнеш працювати , а не хе**ею страждати?", "Таблетки знову забув прийняти", "Коронавірус в голову вдарив?", "В'язнів в українських тюрмах теж так катують?", - писали під постом міністра.
Нагадаємо, міністр вже встиг здивувати низкою дивних фотографій з робочого кабінету,
Раніше він в знак підтримки прем'єр-міністра Олексія Гончарука в скандалі зі "зливом" аудіозаписів наради опублікував фотографію, сидячи під столом.
На фотографії зображена рука Малюськи, в той час як сам міністр ховається під столом.
Також він поділився, як провів День святого Валентина.
Міністр повідомив, що святкування обмежилося віртуальними "поцілунками" з дружиною – заступник міністра цифровий трансформації Людмила Рябчинська – і показав фото, якими вони обмінялися в месенджері.
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