Росія за будь-яку ціну намагатиметься повернути Україні окупований Донбас

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив волонтер і засновник фонду Повернися живим Віталій Дейнега. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, таке рішення влади РФ буде пов'язано з браком фінансів та бажанням звільнитися від кайданів санкцій.

"Росіяни за будь-яку ціну намагатимуться повернути нам Донбас. За умови, що їм дадуть зберегти обличчя і не зажадають сплатити його відновлення. Але ставлення до нас не зміниться", – вважає волонтер.

Але також він запевняє, що як тільки гроші з'являться - вона знову зосередиться на розширення свого впливу в Україні.

"Не варто годувати себе ілюзіями про те, що формальна зміна чиновників в Росії може щось дати Україні. Адже проблема в тому, що росіяни і їх верхівка вже отруєні своєї ж пропагандою", - вважає він.

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський висловив таку ж думку. За його словами спробами прориву бойовиків Путін намагається прискорити цей процес.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

Підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ВСУ відразу біля кількох населених пунктів.

В результаті бойового зіткнення сили ООС зазнали втрат серед особового складу - 1 захисник загинув, четверо отримали легкі поранення.

Раніше ми розповідали, що російські війська влаштували збори командирів батальйонів на території Донбасу. Вони проходять під керівництвом Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

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