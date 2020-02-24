Рейтинг президента Володимира Зеленського поступово падає, парламенту та уряду українці вже не вірять
Центр Разумкова провів опитування українців і дізнався, наскільки українці довіряють владі України. Володимиру Зеленському в лютому довіряли 51,5% громадян. Найвищим рейтинг президента був у вересні - тоді йому вірили 79%. Не вірили 13,5%. Не вірять вже в лютому 41%. Про це пише Politeka з посиланням на соціологічне дослідження центру Разумкова.
Верховній раді у вересні минулого року довіряли 57%, а 25% не довіряли. Зараз цей показник становить 28% і 65% відповідно.
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Уряду у вересні довіряли 57% українців, а не вірили - 22%. У лютому 28% тільки довіряють, а 64,5% немає.
Раніше ми повідомляли, що після зіткнень противників евакуації українців з Уханя з поліцією президент Володимир Зеленський направив у Нові Санжари секретаря РНБО Олексія Данилова.
У суботу, 22 лютого, Данилов вилетів в Полтавську область за дорученням Зеленського.
"Данилов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців в медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", - йдеться в повідомленні.
Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський терміново звернувся до громадян після вибухової ситуації, яка сталася в ході евакуації наших громадян з Китаю.
«Вчора дехто, на жаль, забув про клятву Гіппократа. Хочу звернутися до тих, хто за результатами вчорашнього випробування на людяність, точно вирушить на перездачу. Більшість громадян, які повернулися - 95, 97, 99 років народження. Це, фактично, діти. Серед них є 8-річний хлопчик», - уточнив він.
Тим не менш, стверджує Зеленський, він пам'ятає про свою присягу, яку давав після перемоги на президентських виборах у Верховній Раді.
Нагадаємо, Влад Яма назвав перемогу Зеленського незаслуженої
А ще Politeka писала, що Зеленський з РНБО пішов на кардинальні заходи із-за карантину в Україні
Також Politeka повідомляла, що Олесь Доній розкрив головну проблему команди президента