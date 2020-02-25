В ЗМІ з'явилася інформація про те, що Святослав Вакарчук вирішив скласти з себе депутатські повноваження. Нібито це сталося на тлі падіння рейтингів його політичної сили



Про рішення лідера партії «Голос» і знаменитого українського музиканта стало відомо у вівторок, 25 лютого. Цю інформацію поширив ряд українських ЗМІ, посилаючись на матеріал "Інтерфакс Україна". Повідомлялося, що Вакарчук нібито пояснив, що вирішив скласти з себе повноваження через те, що, на його думку, нинішній склад парламенту не зміг виконати своєї головної задачі – «творити візію України як сучасної європейської держави».

Втім, підтвердження цієї інформації так і не надійшло, тому публікації, по всій видимості, виявилися фейковими.

Варто відзначити, що останнім часом спостерігається катастрофічне падіння рейтингу партії Вакарчука. Так, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 8-18 лютого, «Голос» набрав би лише 0,9% голосів, якби вибори у Верховну Раду проходили зараз.

Сумну статистику для партії раніше також показало опитування Центру Разумкова. За його результатами «Голос» також не зміг би пройти в Раду, так як зараз партію підтримують лише 3,2% виборців.

До цього ми писали про те, що політолог, професор Анатолій Романюк розповів, чому партія Вакарчука "Голос" зазнала краху.

Зокрема, експерт вирішив проаналізувати результати останнього соціологічного дослідження Центру Разумкова на тему електоральних уподобань українців.

Він зазначив, що обвал рейтингу пов'язаний з тим, що партія "Голос" досі не може визначитися зі своєю основною позицією.

"Якщо основні політичні партії мають більш-менш чітку позицію, то партія "Голос"- невизначена. В одних випадках підтримує монобольшінство, в інших випадках йде в опозицію. Ця невизначеність між сьогодні і завтра переважно і визначає ставлення виборців. Вони просто не розуміють, яку позицію займає ця політична партія", - резюмував Романюк.

Нагадаємо, Вакарчук зганьбився через питання про своїх з Притулою спонсорів, відео злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Голос Вакарчука зганьбився брудним піаром на тему Майдану.

Також Politeka писала, що рейтинг Вакарчука різко змінився, скандальні дані не приховати.