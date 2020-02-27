Колишній помічник президента РФ Владислав Сурков почав служити «русскому міру», як пропагандист, а закінчив вбивствами, терором і зламаними долями людей у трьох країнах

«Сірий кардинал» Путіна

Владислав Сурков став одним з головних будівельників путінського режиму. Він допоміг прийти до влади Володимиру Путіну і стояв біля витоків партії “Єдина Росія”.

Ставши радником президента, Владислав Сурков почав курирувати ситуацію по Україні. Є інформація, що саме він фінансував виборчу кампанію Віктора Януковича в 2009-2010 роках. А в 2014 році саме Сурков консультував Януковича у найтрагічніші дні Майдану - 14 і 20 лютого. Генпрокуратура з'ясувала, що помічник Путіна збирав інформацію про протести, їх організаторів. В СБУ заявили, що 20-21 лютого Владислав Сурков жив у Києві, користувався урядовим зв'язком і їздив в адміністрацію Януковича, поки той керував розстрілами. Пізніше саме Сурков став «архітектором» кримської кампанії: був одним з організаторів незаконного референдуму і анексії Криму.

Після окупації півострова «сірий кардинал» зайнявся Донбасом. Хакерська організація «Кіберхунта» зламала пошту Суркова і виклала в мережу його листи. У них знайшлися плани щодо розхитування ситуації в Україні – «Шатун» і «Троя». Під час листування Сурков обговорював з терористами так званих “Л/ДНР”, як розділити Україну на «Новоросію», «Малоросію» і «Галичину».

Самі сепаратисти зізналися журналістам, що Сурков особисто вибирав керівників так званих "ДНР" і "ЛНР". У тому числі покійного Олександра Захарченко. Сурков став ідеологом і розв'язав війну на Донбасі. В результаті загинуло вже понад 13 тисяч українців.

Зламані долі Абхазії і Південної Осетії

Офіційно Сурков з 2013 року займався Абхазією і Південною Осетією. Тут події розвивалися менш трагічно, ніж в Україні, але куратор Путіна встиг і в цих країнах пролити кров і поламати долі.

Восени 2019 в Абхазії відбулися вибори президента. Главою держави “переобрали” Рауля Хаджимбу. Але його головний конкурент Алхас Квициния, який відстав на один відсоток, вирішив оскаржити результати в суді. У нього знайшлося багато однодумців. А коли суд кілька разів переніс засідання, почалися протести. Опозиціонери закликали Хаджимбу піти у відставку.

У результаті стався кривавий «майдан». Сурков відправив у Сухумі бойовиків з так званої “ДНР” – батальйон “П'ятнашки”. Вони влаштували бійню на вулицях і захопили адміністрацію. А незабаром в Абхазію прибув Сурков власною персоною. І після його візиту Хаджимба раптово передумав і склав свої повноваження.

В Південній Осетії куратор просто обдурив всю республіку, в якій обрали кремлівського ставленика Олександра Бібілова, який пообіцяв вступ Осетії до складу РФ. Для тисяч жителів невизнаної республіки - це був єдиний спосіб отримати паспорт. Але РФ вирішила не приймати Осетію в свій склад. Як з'ясували журналісти, не дав цього зробити саме Владислав Сурков. Залишивши тисячі людей без громадянських прав і документів.

Російський Розенберг XXI століття

У своїй статті «Довга держава Путіна» Владислав Сурков пророкує столітню путінську Росію, яка буде збільшуватися, підминати під себе інші народи під керівництвом «підноситься російської нації». Ці тези перегукуються з ідеологією Альберта Розенберга. Він був керівником Зовнішньополітичного управління НСДАП, партії Адольфа Гітлера. Фюрер уповноважив Розенберга займатися загальним духовним і світоглядним вихованням німців. А під час війни призначив міністром з східних окупованих територій. Альберт Розенберг був затятим антисемітом і одним з організаторів Голокосту в Україні. Після війни його судили на Нюрбергском трибуналі і засудили до страти за військові злочини. Одного з головних ідеологів нацизму повісили.

Владислав Сурков пішов у відставку і, схоже, сприймає вбивства людей і поламані долі в трьох країнах, як фарс. Але якщо світовий політикум не хоче повторення подій Другої світової війни, Сурков повинен відповісти в міжнародному суді за всі свої злочини і отримати покарання, як свого часу Розенберг.

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