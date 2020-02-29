Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що в Кремлі мають намір просувати ідею федералізації України

Про це міністр розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", пише Politeka.net. За його словами, новий куратор українського напрямку Дмитро Козак може продавлювати ідеї федералізації. Він нагадав, що Козак відомий своєю роботою в Придністров'ї, де він намагався врегулювати питання між Молдовою і самопроголошеною республікою. За словами Пристайка, Козак жодним чином не допоміг реінтегрувати Придністров'я до Молдови.

Глава МЗС України зазначає, що українську сторону не влаштовує оригінальний план Козака, який просуває Росія в якості компромісу. Він пояснив, що поки рано оцінювати, наскільки Козак на цій посаді буде краще Владислава Суркова.

«Я не хотів би, щоб ми, припинивши війну, що є нашим першим пріоритетом, все ж перейшли до другого етапу плану Козака - це повна дезінтеграція і поштовх у бік федералізації. Це нас абсолютно не влаштовує», - підкреслив Пристайко.

Як відомо, не так давно президент Росії Володимир Путін змінив людину на пості відповідального за український напрямок. Як відомо, Владислав Сурков, який займав пост до недавнього часу, був ідеологом гібридної війни з Україною. Крім цього, його називали куратором самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Новий кремлівський куратор Дмитро Козак нібито буде намагатися повернути Донбас в Україну будь-якою ціною, при цьому повісивши на Україну витрати з відновлення територій. Крім цього, експерти прогнозують, що найближчим часом політичні сили, орієнтовані на Москву, будуть істотно посилювати свої позиції.

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