Директор ГО “Інтер-Акція” Юрій Лагутов прокоментував, з чим пов'язане зростання впізнаваності Пальчевського. За його словами, журналіст останнім часом бере активну участь у висвітленні питань, пов'язаних з коронавірусом. Зокрема, Пальчевський одним з перших підняв важливе питання із завезенням в країну тест-систем, завдяки яким можна виявити COVID-19.

"Андрій Пальчевський, будучи пов'язаним з медициною, зміг оперативно і якісно коментувати події, що відбуваються. Він безпосередньо висвітлював обсервацію в Санжарах українців, евакуйованих з Китаю", - зазначив Лагутов.

Експерт Українського інституту політики Микола Спірідонов вважає, що вже на сьогодні від мера Києва потрібні певні медичні знання для ефективного та оперативного висвітлення ситуації з коронавірусом. У цьому ключі лідирує Пальчевський, який частіше, ніж Кличко з'являється на центральних телеканалах і коментує дану тему “професійно, цікаво”.

На ряду з ростом популярності Пальчевського, впізнаваність Кличко залишається приблизно на тому ж рівні - багато в чому через те, що він діючий мер. Спиридонов акцентує увагу, що в той же час у Кличка зростає антирейтинг, який вже перевищив його рейтинг. Як показало опитування, більшість респондентів - 37% - негативно оцінюють роботу Кличка, як градоначальника.

Крім ситуації з коронавірусом, також на популярність Кличка вплинуло питання з платіжками за комунальні послуги. За словами Лагутова, для киян великою несподіванкою стали величезні рахунки в лютому і січні 2020 року. Опаленням займається компанія “Київтеплоенергія”, яка підпорядковується КМДА. “Замість того, щоб економити гроші, відбувалося теплове накручування”.