Стали відомі результати рейтингу, згідно з якими лідирують чинний мер Віталій Кличко з 26% і журналіст Андрій Пальчевський, за якого готові проголосувати 22% киян
Так, соціологічне опитування, проведене ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 6 по 7 березня, показав, за кого б проголосували жителі столиці, якби вибори пройшли в найближчий тиждень.
Рейтинг можливих кандидатів виглядає таким чином:
Віталій Кличко (“УДАР”) – 26,4%
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Андрій Пальчевський (самовисування) – 22,4%
Микола Томенко (Рідна країна) – 10,7%
Сергій Притула (“Голос”) – 8,1%
Олександр Омельченко (самовисування) – 5,4%
Микола Тищенко – 4,3%
Дмитро Гордон – 4%
Олександр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%
Володимир Бондаренко (“Батьківщина”) - 2,5%
Борислав Береза (самовисування) – 2%
Андрій Іллєнко (“Свобода”) - 1,9%
Варто відзначити, що 22% опитаних ще не визначилися з вибором.
Порівнюючи вищевказані дані з тим, що показало дослідження у січні 2020, можна говорити про тенденцію зниження рейтингу Кличка і в той же час зростання - Пальчевського. Так, рейтинг першого впав на 4,3 відсотка, тоді як у другого піднявся на 3,5 відсотка. У трійці лідерів опинився і Микола Томенко з ростом рейтингу на 1,8 відсотка.
Отримані результати є наслідком впливу впізнаваності. Якщо у телеведучого Пальчевського спостерігається різкий стрибок - з 64,2 до 71,9 відсотків, то його головний суперник Кличко "топчеться" на місці.
Директор ГО “Інтер-Акція” Юрій Лагутов прокоментував, з чим пов'язане зростання впізнаваності Пальчевського. За його словами, журналіст останнім часом бере активну участь у висвітленні питань, пов'язаних з коронавірусом. Зокрема, Пальчевський одним з перших підняв важливе питання із завезенням в країну тест-систем, завдяки яким можна виявити COVID-19.
"Андрій Пальчевський, будучи пов'язаним з медициною, зміг оперативно і якісно коментувати події, що відбуваються. Він безпосередньо висвітлював обсервацію в Санжарах українців, евакуйованих з Китаю", - зазначив Лагутов.
Експерт Українського інституту політики Микола Спірідонов вважає, що вже на сьогодні від мера Києва потрібні певні медичні знання для ефективного та оперативного висвітлення ситуації з коронавірусом. У цьому ключі лідирує Пальчевський, який частіше, ніж Кличко з'являється на центральних телеканалах і коментує дану тему “професійно, цікаво”.
На ряду з ростом популярності Пальчевського, впізнаваність Кличко залишається приблизно на тому ж рівні - багато в чому через те, що він діючий мер. Спиридонов акцентує увагу, що в той же час у Кличка зростає антирейтинг, який вже перевищив його рейтинг. Як показало опитування, більшість респондентів - 37% - негативно оцінюють роботу Кличка, як градоначальника.
Крім ситуації з коронавірусом, також на популярність Кличка вплинуло питання з платіжками за комунальні послуги. За словами Лагутова, для киян великою несподіванкою стали величезні рахунки в лютому і січні 2020 року. Опаленням займається компанія “Київтеплоенергія”, яка підпорядковується КМДА. “Замість того, щоб економити гроші, відбувалося теплове накручування”.
Зазначимо, в нове опитування соціологи додали колишнього мера Києва Олександра Омельченка, який, за інформацією Лагутова, збирається в цьому році брати участь у виборах.
Додамо, в рамках соцдослідження були опитані 1,5 тисячі громадян України старше 18 років, які проживають у столиці.
Нагадаємо, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському: "За прикладом США".
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