Український журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський заявив, що китайські тести на коронавірус не працюють

Телеведучий повідомив про це на своїй сторінці в Фейсбук, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Як зазначив Пальчевський, на досвіді однієї з приватних лабораторій з 500 тестів спрацював лише один, як й у Київській інфекційній лікарні, де зробили найбільше тестів. 

"Це говорить про те, що тести не працюють", - зазначив журналіст.

Також Пальчевський додав - в іспанській газеті "El Mundo" повідомили - всі швидкі тести, вироблені в Китаї і привезені до них, не здатні визначити коронавірус. Чутливість зазначених тестів замість 80% складає всього 30%. 

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"Цю інформацію я сьогодні скажу керівництву країни, а ви майте на увазі - коли вас посилають на аналіз, вимагайте провести ПЛР-аналіз. Іншого засобу - не дано", - зазначив телеведучий. 

Нагадаємо, Андрій Пальчевський розповів, посилаючись на дані газети "La Repubblica", що насправді кількість хворих в Італії в десять разів більше, ніж повідомляють офіційні джерела.

Таким чином, замість 60 тисяч хворих, насправді в країні - 600 тисяч. 

Також він додав - якщо тестів було б зроблено стільки ж, скільки в Італії, то на сьогоднішній б момент в Україні діагностували коронавірус у десятків тисяч людей. 

Раніше повідомлялося, що Андрій Пальчевський впевнений, що українці в період пандемії коронавірусу повинні вести себе виключно так, як поводяться всі країни світу, які реально борються з вірусом.

На його думку, що в України ще є шанс врятувати своїх громадян, але для цього потрібні масові перевірки і тести.

тесты - лайно!!!

Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 26. März 2020

Нагадаємо, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».

Раніше Politeka повідомляла, що Пальчевський розкрив головна умова перемоги над коронавірусом в Україні: «Успіх залежить від…»