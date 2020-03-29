Народний депутат Олександр Куницький зі "Слуги народу" заявив, що в уряді "думають" над новими схемами

Про це Куницький повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Поки по всій країні карантин, Кабінет Міністрів думає над новими схемами кшталт "майданчиків Яценка". Крім схеми Міністерства інфраструктури з сертифікацією ГБО, до якої ми ще повернемося, є й інші", - повідомив політик, тим самим підтвердивши, що депутатам відома ситуація з монополізацією послуг сертифікації ГБО і подальшим подорожчанням. Правда, як обранці збираються боротися з цим свавіллям, ще неясно.



Також Куницький розповів про корупцію в будівельній сфері.

"Створити корупційний ринок з мільярдним оборотом, під прикриттям «антикорупційної» Постанови Кабінету Міністрів щодо Державної архітектурно-будівельної інспекції. "Обілечувати квитками" всіх виконробів і будівельників! Геніально і просто!.. Намагаючись знищити корупцію в ДАБІ – народжують чергову годівницю, яка щороку буде приносити її власникам більше мільярда гривень виходячи з оцінок, так як в будівельній галузі понад 25 тисяч компаній, які заявляють будівництво, як основний вид діяльності", - поділився Куницький.

Мова про схему з сертифікацією виконробів, яка народилася ще за часів екс-президента Віктора Януковича.

"Непогана нажива намічалася в цьому напрямі – акредитація якоїсь саморегулівної організації, навчальні курси, програма підвищення кваліфікації, видача сертифікатів, реєстр, а потім і перевірки… Гроші повинні були надходити з усіх сторін, від виконробів, будівельних компаній, навчальних центрів, навіть з бюджету... Пройшли роки і під соусом «кращих європейських практик, персональної відповідальності і підвищення якості будівництва» намагаються нав'язати ту саму схему часів Януковича, яку навіть при Порошенкові не пропустили", - підсумував Куницький.

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