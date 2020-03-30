Андрій Єрмак не зміг домовитися з українською політичною елітою і, як результат, Верховна Рада провалила голосування за призначення нових міністрів

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці в Facebook написав співзасновник Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко. Таким чином він прокоментував голосування у Верховній Раді 30 березня, де депутати погодилися відправити у відставку міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і міністра фінансів Ігоря Уманського, але при цьому провалили голосування за призначення запропонованих кандидатів на їх місця. Також було провалено голосування по внесенню змін до цьогорічного держбюджету.

«Прикольно спостерігати за голосуванням, як відправили Уманського і Ємця у відставку, а потім провалили призначення міністрів і бюджету. Сигнал простий: "Ви з нами не домовилися, тепер ми вас підвішуємо і будете домовлятися за більш високою ціною"», - написав Романенко.

Він підкреслив, що комунікація з самого початку була слабкою стороною Володимира Зеленського та його команди. А зараз з нею виникли проблеми й у глави Офісу президента Єрмака. На думку журналіста, зараз у Раді по суті більше немає коаліції.

«Богдан розумів як система працює і при всій одіозності, знав де треба підмазати, де натиснути. А Єрмак не зміг організувати комунікацію. Фактично монобільшості немає. Управління Радою немає. Зеленський може записувати нові ролики. Ну і напевно пора вже думати про головний ролик, який буде починатися так: "Дорогі українці, я не впорався"», - підсумував політолог.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла рішення про звільнення Ємця та Уманського.

Як повідомляла Politeka, Єрмак привів Зеленського до сказу своїми "справами", Романенко розкрив деталі.

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