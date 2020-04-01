1 квітня Кабмін прийняв кілька важливих рішень, що стосуються матеріальної допомоги українцям на час карантину
Як передає Politeka.net, про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, опублікованому в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися, проскрольте вниз).
За словами Зеленського, уряд підтримав ініціативу про щомісячну доплату у розмірі 500 гривень людям старше 80 років.
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Крім того, президент нагадав про попереднє рішення про виплату в цьому місяці 1000 гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5000, а також певним вразливим категоріям населення.
"Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане трохи легше, - підкреслив голова держави. - Важливим є запланована на 1 травня 2020 індексація пенсій. Всі ці ініціативи потребують прийняття змін до держбюджету. Я впевнений, що народні депутати найближчим часом проголосують за ці зміни і не відберуть у людей таку важливу підтримку".
Раніше ми повідомляли "вовиною тисячею" (а саме так в країні охрестили вищезгадану надбавку) зацікавилися шахраї. Зловмисники придумали новий спосіб обкрадання банківських карток. Про це попередили в правоохоронних органах.
За інформацією поліції, спочатку людина отримує SMS-повідомлення нібито від Національного банку України. У тексті йдеться: «Вам було нараховано одноразову допомогу в надзвичайній ситуації в розмірі 1000 гривень». Також там вказані номери телефонів «для довідок».
Громадяни спочатку чекають на обіцяну тисячу, а коли вона не приходить, починають дзвонити за вказаними в SMS телефонним номерам. Трубку беруть шахраї, які в ході розмови вивідують всю необхідну інформацію по карті, а потім обнуляють рахунок довірливого пенсіонера.
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