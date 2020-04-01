1 квітня Кабмін прийняв кілька важливих рішень, що стосуються матеріальної допомоги українцям на час карантину

Як передає Politeka.net, про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, опублікованому в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися, проскрольте вниз).

За словами Зеленського, уряд підтримав ініціативу про щомісячну доплату у розмірі 500 гривень людям старше 80 років.

Крім того, президент нагадав про попереднє рішення про виплату в цьому місяці 1000 гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5000, а також певним вразливим категоріям населення.

"Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане трохи легше, - підкреслив голова держави. - Важливим є запланована на 1 травня 2020 індексація пенсій. Всі ці ініціативи потребують прийняття змін до держбюджету. Я впевнений, що народні депутати найближчим часом проголосують за ці зміни і не відберуть у людей таку важливу підтримку".

Раніше ми повідомляли "вовиною тисячею" (а саме так в країні охрестили вищезгадану надбавку) зацікавилися шахраї. Зловмисники придумали новий спосіб обкрадання банківських карток. Про це попередили в правоохоронних органах.

За інформацією поліції, спочатку людина отримує SMS-повідомлення нібито від Національного банку України. У тексті йдеться: «Вам було нараховано одноразову допомогу в надзвичайній ситуації в розмірі 1000 гривень». Також там вказані номери телефонів «для довідок».

Громадяни спочатку чекають на обіцяну тисячу, а коли вона не приходить, починають дзвонити за вказаними в SMS телефонним номерам. Трубку беруть шахраї, які в ході розмови вивідують всю необхідну інформацію по карті, а потім обнуляють рахунок довірливого пенсіонера.

Дорогі українці! До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися. Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 1. April 2020

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