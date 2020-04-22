Президент України Володимир Зеленський нарвався на критику за передвиборчу обіцянку

Як повідомляє Politeka.net рік тому, під час передвиборчих перегонів кандидат пообіцяв українцям "кінець епохи бідності". Білборди з таким гаслом з'явилися по всій Україні під час другого туру президентських виборів.

Минуло вже чимало часу і жителі країни вирішили оцінити зміни. Висновки виявилися невтішними - багато користувачів соціальних мереж повідомили, що не стали жити краще за рік правління нового президента:

"На жаль, не краще. система виявилася набагато сильніше ніж передбачалося і зламати її ніяк не виходить"; "Як жили, так і живемо"; "Виживаємо не завдяки, а всупереч владі"; "Ось це і є покращення? Або ще краще буде"; "Епоха бідності закінчилася і почалася епоха виживання"; "Гірше, і менше роботи, замовлень... люди не мають грошей".

Українці пригадали президенту і інші слова, які в підсумку не вдалося втілити в життя:

"Квартал закінчився, бобик здувся, публіка в шоці"; "Безнадійність і беззаконня... Епоха бідності закінчилася тільки для влади, тобто для 95-го кварталу"; "Та почекаємо ще сто днів. Може щось зміниться. Хоч кінець епохи карантину настане. А там якось виживемо"; "Коли-то Зе говорив "Гірше вже не буде" - виявляється може бути. Думаю, що вже ніхто не боїться ні смерті, ні вірусу, ні війни. Раджу гаранту почати Думати, тому що потім буде пізно"; "Живемо весело тільки дуже хочеться плакати".

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