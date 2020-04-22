Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що українці можуть пережити карантин влаштувавшись на малооплачувані роботи



Свій коментар він дав в інтерв'ю "РБК-Україна".



"Це проста робота, на яку людина зможе прийти влаштуватися, і на наступний день вже її отримати. Ну, наприклад, класти бруківку або озеленювачем, і так далі", - зазначив він.

Крім того, прем'єр вважає, що таким чином українці допоможуть "прибрати в містах".

"По-перше, ми таким чином приберемо в наших містах, районах і в цілому в Україні за допомогою такої кількості і такої якості робочих місць. По-друге, як я вже говорив, ми дамо можливість людям вже зараз заробляти мінімальні кошти. Така ідея", - вважає прем'єр.

За його словами, якщо обидва члени сім'ї заробляють по 8 тисяч гривень, то за 16 тисяч в місяць така сім'я з двох дорослих і двох дітей зможе вижити.

"Для того, щоб харчуватися, достатньо. Якщо розглядати одяг, інші предмети і засоби побуту, тоді згоден. Але я повторюю, це не відкладання, ми говоримо суто про заробіток, щоб елементарно прожити", - зазначив він.

Нагадаємо, що карантин у зв'язку із загрозою поширення в країні вірусу ввели в Україні ще 16 березня. Його термін повинен був закінчуватися 3 квітня. Проте вже в кінці березня Кабмін на 30 днів продовжив карантин і ввів режим надзвичайної ситуації по всій Україні.

А вже 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив термін дії обмежень, який повинен був завершитися 24 квітня, до понеділка, 11 травня.

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