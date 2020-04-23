У Володимира Путіна не сумніваються, що завершити війну на Донбасі можна до закінчення каденції Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив особистий прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, кроки з припинення війни на Донбасі, яку в 2014 році розв'язала Росія, прописані в пакеті Мінських угод.

"І теоретично, і практично це можливо. Для цього досить виконати послідовність кроків, вже досить давно зафіксованих в Мінському комплексі заходів", – додав Пєсков, коментуючи недавню заяву президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що глава держави Володимир Зеленський раніше заявив, що війна на Донбасі буде припинена до кінця його каденції.

Він нагадав про те, що в цьому питанні все вже вирішено: раніше він говорив про готовність змінити тактику по Донбасу, якщо за рік Мінський процес ні до чого не приведе.

«Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові – рік ще не пройшов», - стверджував раніше Володимир Зеленський.

Він також заявляв, що в умовах карантину та пандемії китайського вірусу тепер щотижня Тристороння контактна група буде проводити зустрічі у форматі відео-конференцій.

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