У Володимира Путіна не сумніваються, що завершити війну на Донбасі можна до закінчення каденції Володимира Зеленського
Як передає Politeka.net, таку заяву зробив особистий прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
За його словами, кроки з припинення війни на Донбасі, яку в 2014 році розв'язала Росія, прописані в пакеті Мінських угод.
"І теоретично, і практично це можливо. Для цього досить виконати послідовність кроків, вже досить давно зафіксованих в Мінському комплексі заходів", – додав Пєсков, коментуючи недавню заяву президента України Володимира Зеленського.
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Нагадаємо, що глава держави Володимир Зеленський раніше заявив, що війна на Донбасі буде припинена до кінця його каденції.
Він нагадав про те, що в цьому питанні все вже вирішено: раніше він говорив про готовність змінити тактику по Донбасу, якщо за рік Мінський процес ні до чого не приведе.
«Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові – рік ще не пройшов», - стверджував раніше Володимир Зеленський.
Він також заявляв, що в умовах карантину та пандемії китайського вірусу тепер щотижня Тристороння контактна група буде проводити зустрічі у форматі відео-конференцій.
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