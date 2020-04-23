Президент РФ Володимир Путін розповів, чому колишні республіки СРСР мають знову об'єднатися

Як повідомляє Politeka.net, про це глава країни-агресора розповів одному з інтерв'ю.

За словами Володимира Путіна, колишні країни Радянського союзу повинні знову об'єднатися заради переваг, які дає така "імперія".

"Це величезна перевага. У нас спільна, яка дісталася від єдиної країни інфраструктура транспорту, енергетики, зв'язку. Це ще одна колосальна перевага інтеграції", — пояснив Путін.

Президент РФ відкрито сказав, що в Росії хочуть знову організувати союз, щоб посилити свій економічний зростання.

"Вони не хочуть зростання або збільшення можливостей свого конкурента. Але, а ми цього хочемо, тому що це шлях до підвищення добробуту наших людей. Тому тут немає нічого дивного, крім того, що ми досі не просунулися на цьому шляху так, як ми могли б це зробити, і могли бути ще більш ефективними", — резюмував Володимир Путін.

До речі, Володимир Путін достроково піде з поста президента Російської Федерації.

Про це у своєму особистому мікроблозі Twitter написав російський професор і політтехнолог Валерій Соловей.

Зокрема, російський експерт вирішив прокоментувати новину про те, що Держдума схвалила поправку, яка обнуляє минулі президентські терміни.

За словами Солов'я, спроби Володимира Путіна хоч якось закріпитися у владі - "конвульсії", не мають під собою жодних реальних перспектив.

"Не приймайте дешевий фарс за античну трагедію Не буде п'ятого, ні шостого терміну, і навіть цей не може бути доведений до кінця. Тому і всі конвульсії", - озвучив політтехнолог свою думку.

Нагадаємо, Путін не стримався і відчитав Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Путін однією фразою видав свій діагноз, росіяни в сльозах.

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