Президент РФ Володимир Путін розповів, чому колишні республіки СРСР мають знову об'єднатися

Як повідомляє Politeka.net, про це глава країни-агресора розповів одному з інтерв'ю.

За словами Володимира Путіна, колишні країни Радянського союзу повинні знову об'єднатися заради переваг, які дає така "імперія". 

володимир путін

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"Це величезна перевага. У нас спільна, яка дісталася від єдиної країни інфраструктура транспорту, енергетики, зв'язку. Це ще одна колосальна перевага інтеграції", — пояснив Путін.

Президент РФ відкрито сказав, що в Росії хочуть знову організувати союз, щоб посилити свій економічний зростання.

"Вони не хочуть зростання або збільшення можливостей свого конкурента. Але, а ми цього хочемо, тому що це шлях до підвищення добробуту наших людей. Тому тут немає нічого дивного, крім того, що ми досі не просунулися на цьому шляху так, як ми могли б це зробити, і могли бути ще більш ефективними", — резюмував Володимир Путін.

До речі, Володимир Путін достроково піде з поста президента Російської Федерації.

Про це у своєму особистому мікроблозі Twitter написав російський професор і політтехнолог Валерій Соловей.

Зокрема, російський експерт вирішив прокоментувати новину про те, що Держдума схвалила поправку, яка обнуляє минулі президентські терміни.

Володимир Путін

За словами Солов'я, спроби Володимира Путіна хоч якось закріпитися у владі  - "конвульсії", не мають під собою жодних реальних перспектив.

"Не приймайте дешевий фарс за античну трагедію Не буде п'ятого, ні шостого терміну, і навіть цей не може бути доведений до кінця. Тому і всі конвульсії", - озвучив політтехнолог свою думку.

Нагадаємо, Путін не стримався і відчитав Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Путін однією фразою видав свій діагноз, росіяни в сльозах.

Також Politeka писала, що Кікабідзе розмазав Путіна за агресію проти України: "Правнукам буде соромно".