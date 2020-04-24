Представники українського бізнесу звернулися до Володимира Зеленського з закликом дозволити роботу літніх майданчиків при ресторанах і кафе вже з 12 травня

Про це написав економічний експерт Юрій Атаманюк у своєму Телеграм-каналі. Він повідомив, що 22 квітня провів зустріч з представниками бізнесу сфери HoReCa (готелі, ресторани, кафе а також їх постачальники комплектуючих і продуктів). За підсумками цієї зустрічі експерт розмістив петицію до президента від імені малого і середнього бізнесу.

«Наполягаю, що фінансово-економічні наслідки від карантинних заходів в існуючому вигляді, більш загрозливі для життя і здоров'я українців ніж вірус «COVID-19»…Вже є фактом, що 30% підприємств цієї сфери не відновлять свою роботу, фактично збанкрутують, ця цифра збільшується щодня загрозливими темпами», - йдеться в тексті петиції.

Атаманюк закликає президента з 12 травня дозволити роботу літніх майданчиків при ресторанах і кафе, за умови дотримання всіх заходів безпеки, а саме: контролю при вході; дезінфекції; масочного режиму працівників і відвідувачів; дистанції 1,5-2 м., та інших рекомендацій Моз.

Експерт підкреслив, що це допоможе підтримати малий і середній український бізнес і забезпечить функціонування до 100 тисяч робочих місць.

Нагадаємо, Атаманюк жорстко пройшовся по регулюванню цін в Україні: «Влада знищує малий бізнес».

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