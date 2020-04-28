Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обіг сільськогосподарських земель

Про це повідомили на сайті Офісу президента, пише Рoliteka.net. Глава держави поставив підпис під документом, який прийняла Верховна Рада 31 березня 2020 року.

«Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. Україна чекала цей закон з часу здобуття незалежності», - відзначили в прес-службі.

Як відомо, документ передбачає запуск ринку землі в Україні та зняття мораторію з продажу земель сільськогосподарського призначення.

Документ набуде чинності 1 липня 2021 року. Згідно з документом, в перші два роки землю зможуть купувати лише громадяни України, буде діяти обмеження – не більше 100 гектарів в одні руки. Наступні два роки землю зможуть купувати українські юридичні особи, буде діяти обмеження - не більше 10 тисяч гектарів в одні руки.

Продаж землі іноземним громадянам і компаніям буде можлива тільки після проведення референдуму. Крім цього, в документі прописано, що землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

Додамо, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок не може бути меншою за їх нормативної грошової оцінки.

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