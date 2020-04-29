Можливе призначення Михайла Саакашвілі в Кабмін буде "неприйнятним і незрозумілим" для Грузії

Таку гучну заяву зробила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, передає Politeka.net.

Зокрема, грузинський лідер висловила стурбованість подальшою долею відносин між Києвом і Тбілісі через можливе призначення Михайла Саакашвілі в Кабінет міністрів.

Вона також наголосила на неприпустимості втручання у внутрішні справи і кадрову політику іншої суверенної країни, однак Зурабішвілі вважає "неприйнятним і незрозумілим" призначення Саакашвілі.

"Грузія і Україна є тісними стратегічними партнерами. Наша співпраця заснована на віковічну дружбу між народами і повазі наших спільних інтересів і прагнень. Незважаючи на це, наша країна-партнер розглядає на високу політичну посаду кандидатуру, яка визнана винною усіма трьома судовими інстанціями у Грузії. Треба зазначити, що це викликало обґрунтовану тривогу і реакцію нашого керівництва і суспільства", - сказано в заяві, яку було опубліковано на офіційному порталі президента Грузії.

Підсумовуючи, Саломе Зурабішвілі також додала, що шкодує про ситуацію, яка призвела до відсутності довіри між Києвом і Тбілісі.

"Неможливо уявити, що отримає Грузія або Україна від того, що розійдуться шляхи і ослабне єдність ... Також я не можу уявити, як одна людина може бути настільки важливою, щоб Україна варто через нього покласти на терези наші довгі міждержавні відносини, ігнорувати наші інститути і образити нашу громадськість ", - резюмувала лідер Грузії.

Раніше ми розповідали, що Грузія перейшла до погроз Україні через можливе призначення Саакашвілі в Кабмін. Як зазначив грузинський посол, подібне призначення буде розцінено Тбілісі як "недружній крок Києва".

Більш того, в ЗМІ з'явилася інформація, що Тбілісі може оголосити Україні дипломатичну війну і вислати свого посла з країни.

На умови Грузії вже встигли відреагувати у Верховній Раді. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамии, демарш Тбілісі можна розцінювати як втручання в суверенітет України.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

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