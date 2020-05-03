Російська Федерація не збирається припиняти військову агресію по відношенню до України

Про це в коментарі журналістам розповів військовий експерт Михайло Самусь, пише Сьогодні.

За його словами, апогеєм військової активності РФ у 2020 році стануть навчання "Кавказ-2020", в умовах яких росіяни сконцентрують до 150 тисяч бійців.

"Протягом цього року Росія буде ще більш агресивною, як на українському напрямку і в Чорному морі, так і на напрямку країн Балтії, Польщі, Молдови та Білорусі. Вплив вірусу і економічних проблем на існуючий режим у Кремлі протягом цього року також не досягне достатнього ефекту. Військова активність Росії буде рости. Апогеєм стануть стратегічні навчання "Кавказ-2020" і їх активна фаза у вересні-жовтні, коли буде задіяно Чорне море, яке буде заповнене російськими кораблями з Північного і Балтійського флоту, напрямок Донбасу, де росіяни сконцентрують до 150 тис. військ, і весь південний стратегічний фланг Росії", – озвучив аналітик свій тривожний прогноз.

Самусь не виключив, що Кремль може відпрацьовувати практичні сценарії, наприклад, пробивання наземного коридору в Крим. Крім цього, окупанти можуть готуватися до можливого прориву блокади України з Чорного моря: наприклад, створення коридору між газовими платформами в Чорному морі, які Росія вкрала в України між островом Зміїний і румунськими енергетичними полями.

Тому, як розповідає Михайло Самусь, сьогодні немає жодних передумов для миру на Донбасі, про який говорить Володимир Зеленський.

"Не час визначає врегулювання військового, військово-політичного конфлікту чи кризи, а баланс сил, інтересів і військових інструментів. До того ж, я не бачу змін мотивації Путіна в політиці щодо України, і якихось радикальних змін у балансі сил. Росія ставила перед собою руйнування української держави, так ця задача стоїть. Як Росія домінувала в Чорному морі і на нашому східному напрямку в цілому, так і домінує", – впевнено продовжив військовий аналітик.

Підсумовуючи, Михайло Самусь озвучив три сценарію врегулювання війни на Донбасі.

"Перший – піддатися на алгоритм Путіна, виконати Мінські домовленості, запустити наше "Придністров'я" в політичне тіло України і зруйнувати Україну зсередини, але світ буде досягнутий. Другий – вихід з Мінських домовленостей, але це може створити вакуум структурованої підтримки з боку Заходу, чим може скористатися Росія і здійснити військові акції. Третій – продовження заморозки Мінських домовленостей з метою їх зміни та реалізації на умовах України", – резюмував експерт у спілкуванні з журналістами.

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