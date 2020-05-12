Слова головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про те, що парки були закриті на карантин для залякування українців, справили ефект бомби
Нічим хорошим такі заяви для влади не обернуться, пише у своєму блозі для «Інформатора» політичний експерт Мар'ян Ощановский.
«Влада залякувала людей, щоб змусити їх сидіти вдома під час карантину. Віктор Янукович та Петро Порошенко також намагалися керувати людьми з допомогою страху. Досвід попередників нічому не навчив Володимира Зеленського», – констатує він.
Автор не піддає сумніву той момент, що всі карантинні заходи, які вживаються урядом, обговорюються в Офісі президента. А це означає, що глава держави не міг не знати про справжні мотиви закриття парків і скверів, влада хотіла усвідомлено посіяти страх і паніку серед людей.
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Ощановський нагадав, як свого часу Янукович побив студентів на Майдані, щоб змусити українців змиритися з відмовою України від асоціації з Євросоюзом, а у відповідь отримав Революцію Гідності і зміну влади. Порошенко сіяв страх і паніку, ввівши в кінці 2018 року військове становище, щоб спробувати зірвати президентські вибори, а коли це не зіграло, під час передвиборної кампанії розмістив по всій країні бігборди «Порошенка або Путін», паралельно називаючи всіх інших кандидатів ставлениками Кремля. Результат залякування відомий – п'ятий президент з величезним відривом програв вибори.
«Українським президентам пора б засвоїти, що страх - інструмент терористів і тоталітарних правителів. Діалог між владою і громадянами має будуватися на довірі, а не на маніпуляціях і залякуванні. Особливо, коли за тебе проголосували 73% виборців, і ти прийшов на один термін», – підкреслив Ощановський.
Раніше ми писали, що Ляшко пояснив, чому в країні припинили транспортне сполучення. Це було зроблено, щоб у людей було менше можливостей порушувати самоізоляцію. Таким чином припинили внутрішню міграцію в країні.
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