Це може призвести до дуже непередбачуваних наслідків

Слова головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про те, що парки були закриті на карантин для залякування українців, справили ефект бомби

Нічим хорошим такі заяви для влади не обернуться, пише у своєму блозі для «Інформатора» політичний експерт Мар'ян Ощановский.

«Влада залякувала людей, щоб змусити їх сидіти вдома під час карантину. Віктор Янукович та Петро Порошенко також намагалися керувати людьми з допомогою страху. Досвід попередників нічому не навчив Володимира Зеленського», – констатує він.

Автор не піддає сумніву той момент, що всі карантинні заходи, які вживаються урядом, обговорюються в Офісі президента. А це означає, що глава держави не міг не знати про справжні мотиви закриття парків і скверів, влада хотіла усвідомлено посіяти страх і паніку серед людей.

Ощановський нагадав, як свого часу Янукович побив студентів на Майдані, щоб змусити українців змиритися з відмовою України від асоціації з Євросоюзом, а у відповідь отримав Революцію Гідності і зміну влади. Порошенко сіяв страх і паніку, ввівши в кінці 2018 року військове становище, щоб спробувати зірвати президентські вибори, а коли це не зіграло, під час передвиборної кампанії розмістив по всій країні бігборди «Порошенка або Путін», паралельно називаючи всіх інших кандидатів ставлениками Кремля. Результат залякування відомий – п'ятий президент з величезним відривом програв вибори.

«Українським президентам пора б засвоїти, що страх - інструмент терористів і тоталітарних правителів. Діалог між владою і громадянами має будуватися на довірі, а не на маніпуляціях і залякуванні. Особливо, коли за тебе проголосували 73% виборців, і ти прийшов на один термін», – підкреслив Ощановський.

Раніше ми писали, що Ляшко пояснив, чому в країні припинили транспортне сполучення. Це було зроблено, щоб у людей було менше можливостей порушувати самоізоляцію. Таким чином припинили внутрішню міграцію в країні.

Нагадаємо, відомий вірусолог спантеличила українців прогнозом про масковий режим.

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