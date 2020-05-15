Міністр юстиції Денис Малюська розповів про влаштування на роботу помилуваних засуджених

За словами представника уряду, Україні потрібно зайнятися розвитком інституту помилування. Таку думку Малюська висловив в інтерв'ю hromadske. Він заявив, що мова може йти навіть про громадян засуджених довічно.

У той же час міністр підкреслив, що відпускати на свободу особливо небезпечних злочинців ніхто не збирається: помилування має стосуватися людей, які десятки років провели у в'язниці і окремо від професійних злочинців. При цьому виходити на свободу вони зможуть тільки після роботи з психологами та відповідного вердикту від професіоналів.

Малюська заявив, що Європейський суд вже засудив українську пенітенціарну систему за відсутність виваженої системи помилування для довічно засуджених. Він звернув увагу на те, що Україна вже зараз виплачує компенсації людям, які звернулися з відповідними позовами до Європейського суду.

Міністр уточнив, що довічних засуджених вже зараз іноді випускають на свободу, але при цьому з ними не працюють професійні психологи. Найчастіше йдеться про засуджених, які точно не вчинять нових злочинів.

Міністр також підняв проблему влаштування помилуваних ув'язнених на роботу. Він заявив, що вважає можливим їх працевлаштування навіть у власному міністерстві.

«Якщо довічник вийде на вулицю, йому потрібно десь працювати. Чому б це не могло бути міністерство юстиції?», - поцікавився Малюська.

Нагадаємо, міністр Малюська захотів взяти на роботу довічно ув'язнених: "місце не у в'язниці, а серед нас".

Як повідомляла Politeka, "роботодавець довічно ув'язнених" Малюська опинився в топі найбагатших міністрів.

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