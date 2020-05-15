В Україні жоден президент не думав на перспективу, довшу за власну каденцію, але нинішня влада не замислюється навіть про те, що робити післязавтра

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав юрист-міжнародник Геннадій Друзенко, який є засновником і керівником Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, після участі в програмі «Право на владу», де обговорювалися підсумки першого року президентства Володимира Зеленського.

«Можливо, вперше після повернення в Україну мені стало страшно. У світі вирує пожежа, а наші чиновники сперечаються, як підфарбувати старий дерев'яний готель «Україна», і хто в якому номері повинен жити», – зазначає він.

Друзенко нагадав що революції влаштовують відчайдушні, однак грунт для них готує слабка і недалека влада.

«Для цього революційного коктейлю в Україні не вистачає хіба що репресій. Зі справою Шеремета почали було, але коронавірус змусив трохи пригальмувати. Якщо влада спробує «поставити в стійло» злих і зубожілих громадян, вже цієї осені її не буде. І цієї влади, і цього режиму, і цієї форми української державності», – впевнений він.

За його словами, право на владу в Україні отримає той, хто зрозуміє, що виживання держави набагато важливіше за будь-які демократичні умовності.

Раніше Друзенко відзначав, що головна емоція, яку він відчуває стосовно шостого президента України, – це співчуття.

«Співчуття до людини, яка вже рік грає чужу роль, до якої у неї ні покликання, ні таланту, і яку у нього щодня все менше і менше сил грати».

Раніше колишній глава Генпрокуратури України Руслан Рябошапка заявив, що Володимиру Зеленському не вдалося б перемогти на президентських виборах без Андрія Богдана.

За його словами, саме колишній глава Офісу президента «є архітектором перемоги на виборах» президента Зеленського і у нього було гарне бачення на перспективу.

Нагадаємо, Зеленському світить відставка вже до кінця року, "слуги народу" ідуть з-під контролю.

Як повідомляла Politeka, в Офісі президента заговорили про наступника, прихована коаліція у справі: "Стає дуже токсичний".

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