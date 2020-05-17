Європейський союз запросив Україну разом вирішувати проблеми з охороною здоров'я, включаючи пандемію через китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net, про це глава українського Моз Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу 17 травня (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За словами міністра, нещодавно в Кабміні отримали важливий лист з Євросоюзу, в ньому сказано, що Україну прийняли в комітет з питань охорони здоров'я в якості спостерігача. Максим Степанов підкреслив, що членство в цьому органі є дуже почесним для українців.

"До складу цього комітету входять всі провідні країни Євросоюзу. Під час засідань комітету розглядається, яким чином реагують ті чи інші країни разом і окремо на ті виклики, які зараз стоять перед всім світом", - повідомив міністр охорони здоров'я. - "Я вважаю, що під час світової пандемії ми дуже раді приєднатися, і я впевнений, що це піде на користь Україні і нашій системі охорони здоров'я".

Раніше Україна вирішила переглянути Угоду про Асоціацію з Євросоюзом, про що розповів віце-прем'єр-міністр Вадим Пристайко. За словами чиновника, більшість квот на безмитні поставки товарів у ЄС не влаштовують українських виробників.

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