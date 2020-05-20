Ми нічого з цим не зробимо...

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, який наблизить закінчення війни

Про це він заявив у середу, 20 травня, під час прес-конференції у першу річницю своєї інавгурації.

За словами Зеленського, зараз пріоритет віддається мінським формату, однак, не виключаються й інші формати.

"Що стосується президента Росії... ми нічого з цим не зробимо. Ми повинні з ними говорити, повинні домовлятися. Я ще раз кажу: мінський формат - пріоритет, але ніхто не відміняє будь-які інші формати. Я готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни і повернення наших територій і людей. До будь-якого формату, мені все одно. Нам потрібен результат", - заявив Зеленський.

Президент розповів, що зараз йдуть консультації з Німеччиною і Францією в рамках нормандського процесу, Україна не залишає питання повернення людей та окупованих територій, незважаючи на те, що в умовах боротьби з китайським вірусом всі країни зайняті внутрішніми проблемами.

Також Зеленський уточнив, що останнім часом зустрічей або телефонних розмов з президентом Росії не відбувалося.

Зазначимо, згідно з офіційними повідомленнями в ЗМІ, з початку вступу на посаду Зеленський провів шість телефонних розмов з президентом країни-агресора.

Вперше Зеленський і Путін здзвонилися 12 червня 2019 року.

Нагадаємо, Путін публічно осоромився і програв Зеленському, з'явилося відео: «Без папірця ніяк».

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