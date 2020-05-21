В Росії намагаються «забути» про братерство російського та українського народу та про існування Київської Русі

Таку думку лідер Білорусі Олександр Лукашенко озвучив в ефірі «Ехо Москви»

«Була Київська Русь, Київ був, і тут не треба вам особливо розчепірювати в Росії пальці і говорити, що як ніби цього не було", - зазначив він.

За його словами, всі спроби РФ переписати історію - марні.

"Матір міст наших, і від цього не треба йти. Ми звідти якоюсь мірою всі пішли, і хрестили, напевно, нас там. Тому ми це розуміємо, це не перепишеш, це історія. У Росії ви намагаєтеся це, не переписати, це неможливо, – ви намагаєтеся це забути», – сказав він.

Лукашенко також підкреслив, що "ми близькі і брати".

«Багато можна з історії привести фактів, які говорять про те, що ми близькі, ми брати, ми рідні, як [президент РФ Володимир] Путін мені в Пітері сказав. Ми рідні, і з цього треба виходити. Не треба все в бухгалтерію перетворювати», – зазначив президент.

Варто відзначити, що раніше в одному з інтерв'ю він дорікнув українців за здачу Криму.

За словами Олександра Лукашенка, українці самі не змогли пояснити, що саме вони зробили для захисту Криму від російських окупантів. Нібито, жителі України повинні були відстоювати півострів ціною власного життя.

"Я їм задаю питання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю? Тиша. Ось відповідь на питання", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі публічно запрошував глав інших держав (хоча б колишнього Радянського Союзу) приїхати до Мінська на парад Перемоги.

"Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар. Це сама постраждала республіка - живий пам'ятник війні", - пропонував Лукашенко.

Нагадаємо, похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником.

Як повідомляла Politeka, ображений Лукашенко розлютився і тут же поплатився за свої слова.

Також Politeka писала, що Лукашенко знайшов собі відразу двох жінок-фавориток, з'явилися фото.