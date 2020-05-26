В Україні займаються не важливими питаннями про боротьбу з китайським вірусом, а "перетягуванням каната"

Про це в ефірі ток-шоу "17" на телеканалі ZIK повідомив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук.

"Коронавірус звалився на всі країни, в тому числі і на Україну. Якими були дії влади в цілому, не тільки уряду, адже починав один уряд, продовжує інший, дії президента, дії взагалі центральних органів влади? Перше, що їх характеризує, – безсистемність, непрофесіоналізм, некомпетентність, небачення того, що відбувається. Відсутність об'єктивної оцінки того, що відбувається, – це відсутність тих способів, методів і питань, які б могли змінити ситуацію на краще. Адже все відбувається навпаки", – підкреслив політик.

Він додав, що замість того, щоб боротися з коронавірусом і підтримати тих медичних працівників, які знаходяться на передовій, і виплатити їм доплати в розмірі 300%, у владі йде "перетягування канату".

"Замість того зменшуються, зрозуміло, що зменшилися надходження до бюджету. Адже за 4 місяці, січень-квітень поточного 2020 року, надходження в бюджет не виконаний план за ці 4 місяці - 12,6%. Це більше 42 млрд гривень не надійшло до бюджету! І в основному це відбувалося саме в другій половині березня і квітня. Але це відбувалося ще в січні і лютому, коли не було коронавірусу. Тобто наша економіка вже була спрямована на падіння", – заявив Віктор Медведчук.

Нагадаємо, раніше народний депутат Віктор Медведчук дав оцінку року правління Володимира Зеленського. Так, за його словами, глава держави за рік президентства не врегулював конфлікт на Донбасі і не зміг вивести країну з економічної кризи.