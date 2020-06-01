Президент Володимир Зеленський не зміг би досягти успіху для України, зустрівшись в Парижі на Нормандських переговорах з Путіним
Таку думку висловив колишній радник президента РФ з економіки, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов, передає «Сьогодні».
Експерт вважає, що ідея мирно розв'язати війну на Донбасі з'явилася у Зеленського після приблизно двох місяців перебування у владі.
"Іншими словами, з якихось причин, можливо, в рамках спілкування з його радниками і помічниками, колегами і друзями, а можливо, і за підказкою з сусідньої країни, виникла ідея, що, швидко вирішивши цю проблему, він нібито зможе придбати політичні окуляри, які допоможуть йому в якихось інших проектах. Однак цей шлях був тупиковим з самого початку", - сказав Ілларіонов.
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При цьому, на його думку, від повної катастрофи, яка планувалася на квітень цього року на зустрічі глав держав Нормандської четвірки в Берліні, Україну врятувала пандемія. Експерт додав, що в цей час був шанс для перегляду помилкової позиції і знайти альтернативу.
"Той факт, що він повернувся до своєї помилкової позиції на прес-конференції, означає, що катастрофа, відкладена із-за коронавіруса, схоже, все одно відбудеться, нехай і з затримкою в часі", - резюмував Ілларіонов.
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