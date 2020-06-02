Президент Володимир Зеленський похвалив зубожілих на карантині українців
Як передає прес-служба глави держави, про це йшлося на традиційній нараді з протидії розповсюдження китайського вірусу.
"Нам справді вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії. Цьому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку ми детально і ретельно розробляли і міняли по мірі необхідності. Тепер у нас є досвід, розуміння і витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим", - підкреслив Зеленський.
На нараді також було відзначено, що після початку введення карантинних пом'якшень значних спалахів хвороби в країні не відбулося. До того ж в Україні тримається плато захворюваності. За минулу добу виписано 388 осіб, а захворіли - 328.
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На сьогодні, адаптивний карантин запроваджено у всіх областях України, крім трьох: Львівської, Рівненської та Чернівецької, і майже скрізь відбувся перехід до третього етапу пом'якшення обмежувальних заходів.
Зазначимо, що на карантині більшість роботодавців почали знижувати зарплати працівникам. В середньому платять тепер на 15-25% менше.
Про те, що доходи українців помітно впали, говорять і дані Державної служби статистики.
Так, середня номінальна зарплата в Україні за квітень 2020 року зменшилася на 8,9% порівняно з березнем. Це майже на тисячу гривень менше, ніж було.
Середня номінальна заробітна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 склала 10430 грн.
Більш того, багато хто втратив роботу. Так, за станом на 1 червня в Україні офіційно 511 267 безробітних, що майже на 69% більше у порівнянні з показником 1 червня 2019.
Всього з початку карантину (з 12 березня) служба зареєструвала 249 028 безробітних, що майже на 80% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
Тим часом, доходи президента Володимира Зеленського та членів його сім'ї в 2019 році склали понад 28,6 мільйонів гривень, згідно поданої декларації.
При цьому, сума отриманої Зеленським зарплати з травня по грудень 2019 року склала 208 787 грн.
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