Президент України Володимир Зеленський підписав указ після гнівної промови перед керівниками вузів

Як повідомляє Politeka.net, документ опублікований на офіційному сайт глави держави. Володимир Зеленський прокоментував своє рішення на сторінці в Facebook.

Він створив в Україні новий консультативно-дорадчий орган - Рада з питань розвитку вищої освіти, який буде працювати при президентові країни. За словами Зеленського, ця структура покликана поліпшити освітній процес. Глава держави зазначив, що Рада має визначити, які професії найбільше потрібні в Україні.

Своїм указом Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити план заходів в кілька етапів. Так до 1 вересня чиновники повинні придумати, як популяризувати естестенные науки, математику, а також українська освіта для іноземних тудентов.

До листопада Кабмін має затвердити стратегію розвитку вищої освіти в Україні на найближчі 10 років. У цьому міністрам допоможе Національний інститут стратегічних досліджень. А до 1 грудня Кабмін повинен підготувати програми розвитку науково-дослідної інфраструктури та розвитку студентських гуртожитків.

Раніше Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками внз і поскаржився, що молоді фахівці не хочуть залишатися в Україні після навчання. За словами президента, країна потерпає від кадрового голоду.

"Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих справді талановитих студентів?" - поцікавився він у співрозмовників.

Користувачі соціальних мереж відреагували на рішення президента:

"Знову якась порада? Дох*ра і трошки вже цих рад понастворювали. Тільки бюджетні гроші пожирають як ті миші. Краще нехай країна просто пройде українізацію 100%-ву, починаючи з уряду"; "сучасна освіта без можливості використання цих знань у країні - це підготовка кадрів для закордону, тобто гроші - на вітер"; "Ще одна порада? О, Боже ... може б почали працювати ті інститути, вже отримують гроші?".

Нагадаємо, Зеленские несподівано з'явилися разом і похвалилися перед українцями.

Як повідомляла Politeka.net, Зеленський виправдався за "кварталівців" на топ-посадах.

Нагадаємо, Зеленський налякав українців полумиллионными штрафами.