Стало відомо, у скільки обійдеться відпочинок на півострові Бірючий, де збирається провести вихідні Володимир Зеленський

Напередодні ЗМІ з'ясували, що в ці вихідні президент України планує відправитися на відпочинок на Азовське море. Повідомлялося, що він зупиниться в президентській резиденції на штучно створеному острові Бирючому, куди до цього приїжджали відпочивати Леонід Кучма, сім'я Віктора Януковича і Петро Порошенко.

Як стало відомо, відпочити на косі можуть і прості українці: в 40 кілометрах від президентської «дачі» є база відпочинку. Крім того, можна зупинитися в розташованому неподалік курортному селищі Кирилівка. Доба проживання там обійдуться від 400 до 1500 гривень за номер або будиночок.

Раніше ми писали, що за даними журналістів, на Трійцю президент приїде на Бирючий острів під Мелітополем. Там уже готуються до приїзду глави держави.

«Приводять у порядок "президентську дачу", облаштовують вертолітний майданчик», - повідомлялося в ЗМІ.

Бірючий острів з 2015 року відкритий для туристів. Він являє собою піщану косу в Азовському морі неподалік від Генічеська. Довжина острова складає 24 км, а ширина – близько 5 км. На острові склалася унікальна екосистема. Там живуть олені, лані, рідкісні туркменські кулани, зайці та фазани.

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