Влада знову підняла тему мовного питання на порядок дня на тлі відсутності реальних досягнень

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів відомий український телеведучий Андрій Пальчевський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Він звернув увагу на те, що влада піднімає одні і ті ж теми, як тільки у неї виникають проблеми з реальними досягненнями. Так, Пальчевський нагадав, що ще у своїй передвиборчій кампанії команда Володимира Зеленського розповідала про 10 статтю Конституції, в якій би прописувалося, що українська мова є державною, проте російська мова має право на розвиток і так далі.

«Обіцяли ж? Так дайте статтю! А що тепер робиться? Нам нічого не вдалося…у нас же «мовне питання», як тільки грошей немає, зарплат немає, медицини немає – «церква та мова» і армія», - зауважив журналіст.

Він упевнений, що особливо неактуальною для світської держави в такій ситуації є питання церкви.

«А ким ми були останні тисячу років?», - поцікавився Пальчевський у відповідь на твердження політиків про те, що без церкви «немає народу».

До цього ми писали, що ведучий розповів, що у президента Володимира Зеленського був шанс вирішити макроекономічні проблеми України.

Пальчевський висловив своє розчарування президентом Зеленським, який провів провальну кадрову політику.

"Ми не сподівалися, що видатний актор і керівник, яким був Зеленський, буде в змозі вирішити макроекономічні проблеми чудесним чином. Але ми очікували, що будуть залучені розумні люди. Замість цього, понабирали дурнів, назвемо їх так", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, Пальчевський пояснив, як Зеленський міг позбутися від МВФ.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив, хто і як підставив Зеленського з Мінськими угодами.

Також Politeka писала, що Україну кинули у вир ідіотизму, Пальчевський назвав ім'я відповідального.