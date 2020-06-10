Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив оригінальний подарунок Володимиру Зеленському та його дружині Олені Зеленській

Як повідомляється в Телеграм-каналі «Пул першого», білоруський президент вирішив вручити своєму українському колезі і першій леді країни національні білоруські вишиванки.

Повідомляється, що подарунки будуть відправлені посилками, які прийдуть до подружжя Зеленських до Дня білоруської вишиванки, який відзначається 2 липня.

У мережі з'явилося фото подарунків. На ньому відображені дві традиційні вишиванки з квітковими візерунками в блакитних тонах.

Крім вишиванок Лукашенко надішле президенту України листа, в якому йдеться, що Білорусь і Україна «історично стояли плечем до плеча, захищали права на самостійний і вільний розвиток».

До цього ми писали, що Лукашенко жорстко пройшовся по Росії під час нового звернення до народу.

«Ви бачите, що нас розривають на частини. Єдина пострадянська країна, яка не бачила горя. І деяким білорусам здається, що це десь далеко зруйнували Україну. Йде війна там, відтяпали частину території»,- зазначив він.

Не забув Лукашенко згадати й інші країни, які постраждали із-за політики Кремля.

«Десь далеко та Молдова, яку розділили навпіл: Придністров'я і західна частина. Забули, як в Литві воювали, з боєм відстоюючи незалежність і суверенітет у радянські часи. Забули, що сьогодні палахкотить ще Кавказ, вірмени з азербайджанцями воюють, не можуть домовитися. Забули, що Грузія втратила майже третину своєї території, спочатку Абхазію, потім Осетію», - підкреслив він.

Нагадаємо, Лукашенко жорстко вказав білорусам на російську агресію.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко розійшовся перед виборами і посипав погрозами.

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