Стало відомо, скільки у середньому заробляють народні депутати

Про це в ефірі українського телеканалу заявила голова фракції "Голос" Кіра Рудик, передає Politeka.net.

Так, народний депутат поскаржилася, що їй не вистачає на життя офіційної депутатської зарплати.

Кіра Рудик зізналася, що вона отримує 35 тисяч гривень за роботу в Парламенті. За її словами, не всі депутати з її фракції мають "фінансову подушку" або додаткові доплати, і це нібито "є великою проблемою".

"Ми розуміємо, що після місцевих виборів нам потрібно буде щось придумати. Або ініціювати питання про підвищення зарплат або спробувати допомогти тим людям, у яких є така необхідність влаштуватися на викладацьку діяльність. Тобто отримувати доплати. Нам тоді треба буде з них зняти певну роботу відносно роботи у фракції, щоб вони могли заробити собі на життя", – заявила Рудик в ефірі українського телеканалу.

Однак парламентарій не змогла назвати точний розмір зарплати народного депутата, який зміг би покрити всі витрати.

Раніше ми розповідали, що втеча Святослава Вакарчука з Ради обернулася ганьбою. Так, народні депутати не дали згоди на зняття депутатських повноважень з Вакарчука.

Бажання покинути парламент засновника партії "Голос" підтримали 175 народних депутатів, через що в мережі почали з'являтися їдкі коментарі на адресу нардепа.

"Рада не відпустила Святослава Вакарчука з народних депутатів! Мучся далі, Слава!", "Співати пісні вийде не скоро", "Вакарчук - з мандатом назавжди", "Вакарчуку доведеться ще трішки попрацювати в парламенті. Може співати прямо тут, якщо що", "Хлопці, пожалійте його. У нього ж гастролі горять" - жартували українці.

Нагадаємо, що трагедія у Вакарчука: в "Голосі" зізналися, куди зник нардеп, "весь тиждень...".

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