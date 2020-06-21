Російський президент Володимир Путін розсекретив місце, де "засиджується допізна"
Глава РФ провів екскурсію по Кремлю для телеканалу "Росія 1". Кадрами поділився в Твіттері журналіст Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Зокрема, Путін показав малий кабінет, де працює з документами і зазначив, що закінчує о пів на другу, два ночі - так що доводиться тут і ночувати. Крім столів, крісел, комп'ютерів, в іншому кабінеті в кадр потрапив чорний шкіряний диван з кількома подушками, майже наполовину накритий покривалом, на якому, скоріш за все, витканий портрет Путіна. Поруч стоїть велика ікона із зображенням Ісуса Христа.
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Користувачі бурхливо відреагували на "екскурсію", не повіривши Путіну, що він ночує прямо в кабінеті.
"Прижився вже в Кремлі"
"Дорогий, ми тебе відпускаємо на пенсію.. Пора б вже пощадити себе... і нас"
"спить не більше години на тиждень... про народ думає"
"Ось як добровільно піти з таких апартаментів ....Та ніяк..Триматися у що б то не стало..."
"Прямо Сталін...І міністрів треба вночі будити"
"Цікаво хто йому вірить?(("
"Бідолаха, на спокій йому пора"
"А він там прописаний, комунальні сплачуються?? Ні, ну мало що.."
"ну, бреше і не червоніє... він працює..."
Раніше ми повідомляли, як Путін вперше за місяць покинув свій "карантинний" притулок - в честь Дня Росії. Президент взяв участь у публічному заході на Поклонній горі в Москві.
Поява Путіна викликала переполох в мережі. Користувачі кинулися коментувати цю подію: "Не спітнів, сердешний?)"; "Де маска? А ні, все гаразд..."; "Цирк"; "Діду розваги влаштували".
Нагадаємо, росіян привітали з Новим роком скульптурою з гною.
Також Politeka писала, що новий двійник Путіна розсмішив росіян, такої ганьби не забути.