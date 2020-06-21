Російський президент Володимир Путін розсекретив місце, де "засиджується допізна"

Глава РФ провів екскурсію по Кремлю для телеканалу "Росія 1". Кадрами поділився в Твіттері журналіст Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Зокрема, Путін показав малий кабінет, де працює з документами і зазначив, що закінчує о пів на другу, два ночі - так що доводиться тут і ночувати. Крім столів, крісел, комп'ютерів, в іншому кабінеті в кадр потрапив чорний шкіряний диван з кількома подушками, майже наполовину накритий покривалом, на якому, скоріш за все, витканий портрет Путіна. Поруч стоїть велика ікона із зображенням Ісуса Христа.

Користувачі бурхливо відреагували на "екскурсію", не повіривши Путіну, що він ночує прямо в кабінеті.

"Прижився вже в Кремлі"

"Дорогий, ми тебе відпускаємо на пенсію.. Пора б вже пощадити себе... і нас"

"спить не більше години на тиждень... про народ думає"

"Ось як добровільно піти з таких апартаментів ....Та ніяк..Триматися у що б то не стало..."

"Прямо Сталін...І міністрів треба вночі будити"

"Цікаво хто йому вірить?(("

"Бідолаха, на спокій йому пора"

"А він там прописаний, комунальні сплачуються?? Ні, ну мало що.."

"ну, бреше і не червоніє... він працює..."

Путин - о своем кабинете в Кремле: Здесь я в основном с документами работаю. Заканчиваю достаточно поздно - в полвторого, в два ночи.

- Часто здесь ночуете?

Путин: Всегда. pic.twitter.com/7Di2vCf7mL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 21, 2020

Раніше ми повідомляли, як Путін вперше за місяць покинув свій "карантинний" притулок - в честь Дня Росії. Президент взяв участь у публічному заході на Поклонній горі в Москві.

Поява Путіна викликала переполох в мережі. Користувачі кинулися коментувати цю подію: "Не спітнів, сердешний?)"; "Де маска? А ні, все гаразд..."; "Цирк"; "Діду розваги влаштували".

Нагадаємо, росіян привітали з Новим роком скульптурою з гною.

Також Politeka писала, що новий двійник Путіна розсмішив росіян, такої ганьби не забути.