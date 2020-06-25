Нардеп від партії «Слуга народу» Галина Третьякова повинна понести покарання за свої висловлювання про дітей
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер під ніком "Mason Lemberg" на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, подібні висловлювання про дітей недозволені у всьому світі.
"Ні дітей безробітних, ні дітей працюючих, ні дітей президентів, ні дітей прибиральниць, ні дітей бідних, ні дітей багатих, ні дітей, батьки яких за Зеленського, ні дітей, батьки яких за Порошенка", - зазначив він.
Крім того, блогер певен, що такі за таке треба нести покарання.
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"Тільки моральні виродки можуть дозволяти собі якісь огульні речі про дітей, тим більше ставлячи діагнози. У західному суспільстві, навіть у сьогоднішньому стані, цього фарбованого тупого бабоурода інформаційно знищили Воно б все життя після цього був безробітним і розповідало б своїм дітям низької якості, що не можна відкривати рот, коли замість мозку лайно", - гнівно заявив він.
Нагадаємо, нардеп від партії «Слуга народу» Галина Третьякова оскандалилася образливим заявою про дітей.
Розмірковуючи на тему розподілу соціальних виплат і категорій громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу, Третьякова грубо висловилася про дітей з незабезпечених сімей, назвавши їх «низької якості».
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