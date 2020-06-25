Сергію Семочку, ймовірно, довели незаконність його призначення на посаду заступника голови СЗР за указом Петра Порошенка

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Верховного суду.

Повідомляється, що Верховний суд вирішив залишити без розгляду позов Сергія Семочка про своє звільнення з посади першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки, куди він був призначений екс-президентом Петром Порошенком.

"24 червня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до президента України, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Служба зовнішньої розвідки України", - інформує прес-служба суду.

Сам же Сергій Семочко у своєму позові просив визнати протиправним і скасувати указ президента від 12 квітня 2019 №143/2019 про його звільнення з посади першого заступника голови СЗР.

Більш того, екс-топ-розвідник просив поновити його на цій посаді, але Верховний суд не став розглядати позов.

Повний текст постанови буде виготовлений протягом п'яти днів.

Раніше ми розповідали про те, що п'ятого президента України Петру Порошенку 10 червня вручили підозру у справі про главу Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка - екс-президента звинувачують у схилянні останнього до перевищення своїх судових обов'язків.

18 червня Печерський суд мав обрати запобіжний захід Петру Порошенку, але засідання перенесли на 1 липня. Таке рішення було прийнято після клопотання сторони обвинувачення, яка передумала просити брати під арешт екс-президента.

Позиція генпрокурора заснована на тому, що Порошенко не повинен бути під вартою, оскільки зобов'язаний з'являтися на засідання Верховної Ради і не має наміру переховуватися від слідства.

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