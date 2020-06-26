Володимир Зеленський попередив українців про можливості піку захворювань китайським вірусом посеред літа

Президент України провів нараду щодо протидії розповсюдженню китайського вірусу. На ньому виступив голова Моз Максим Степанов, який підкреслив, що розроблені урядом заходи мають значно уповільнити зростання числа хворих, але лише за умови їх дотримання.

Він звернув увагу на те, що окремі країни пішли на ще більш масштабне пом'якшення карантину, однак це не призвело до різкого стрибка числа заражених. На думку міністра, це доводить, що ситуація з захворюваністю в Україні в останні дні пов'язана в першу чергу з порушеннями карантину.

У свою чергу, в МВС відзвітували, що за останні три дні кількість штрафів для підприємств і організацій, порушують карантин, зросло в три рази. Крім того, почастішали випадки порушення маскового режиму та дотримання дистанції транспорті та в місцях масового скупчення людей.

Президент підкреслив, що вважає роботу з роз'яснення українцям необхідності дотримання карантинних заходів недостатньою. Він зазначив, що найближчим часом ситуація ризикує погіршитися.

«У нас в деяких регіонах заповнено вже більше половини ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити це зростання, будемо мати пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий ослаблення карантину», - заявив Зеленський.

Відзначимо, що раніше президент сам порушив режим самоізоляції, вийшовши на люди раніше часу. Останні два тижні глава держави перебував на самоізоляції після новин про зараження його дружини Олени Зеленської небезпечним китайським вірусом. Його прес - секретар Юлія Мендель повідомляла, що Зеленський повинен повернутися до роботи 26 червня, однак він вперше з'явився на людях ще 24 числа. При цьому повідомлялося, що всі тести президента на китайський вірус показали негативний результат. Зазначимо, що на всіх останніх відео президент виглядає неголеним і нестриженим.

Нагадаємо, Зеленський заговорив про майбутнє дочки, яка страждає через його президентства.

Як повідомляла Politeka, заражена вірусом Олена Зеленська несподівано вийшла на зв'язок з українцями.

Також Politeka писала, що Зеленський розкрив українцям строки повернення до нормального життя, допомога буде.