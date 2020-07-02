Екс-президент Петро Порошенко дозволив собі нецензурщину в залі Печерського суду Києва, де йому обирали запобіжний захід по справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Так, Порошенко опустився до туалетного гумору, грубо відправивши прокурора в туалет (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Відпустіть прокурора в туалет, тому що він обісрався", - сказав колишній голова держави і через кілька секунд додав "обісрався, сука".

Відео зриву екс-гаранта в залі суду розійшлося по мережі. Українці бурхливо обговорюють поведінку Петра Олексійовича.

"І як таке ха*ло могло називатися 5 років президентом, хоча схоже, що він досі їм себе почуває!"

"Грубо і нахабно. Кожний виконує свою роботу, не люблю зверхності і принижень"

"Садіть його швидше вже"

"Його просто бояться..! Все куплено.."

"Так невже ж немає на нього ніякої управи??? Всі ло*и???"

"Слова достойні людини, яку його прихильники звуть "сивочолий гетьмане"

❗️«Отпустите прокурора в туалет, потому что он обосрался»: обвинение выслушивает рекомендации Порошенко, которому избирают меру пресечения, подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Лидер «ЕС» в ходе судебного заседания с места часто перебивает прокурора, в частности, предлагая того отпустить в туалет, «потому что он обосрался». Кроме того, политик просил дать правоохранителю воду, поскольку у того якобы повысилось давление. Генпрокуратура просила взять пятого президента под личное обязательство до 10 июля - на 9 дней. В ходе заседания обвинение акцентировало внимание, что Порошенко может угрожать следствию, если ему не изберут меру пресечения. Кроме того, у пятого президента есть возможность выехать в Испанию, где у него есть имущество. Порошенко вменяют в вину нанесение ущерба государству в размере 557 тысяч гривен. При назначении Семочко замглавы СВР была нарушена процедура – решение не было согласовано СНБО, а ущерб, видимо, сформирован на базе выплаченной Семочко зарплаты. Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 1. Juli 2020

Раніше ми повідомляли, як Порошенко раптово перейшов на молодіжний сленг у залі того ж суду. Так, колишній президент згадав слова екс-генерального прокурора Руслана Рябошапки про те, що справа проти нього є "трешом".

"Треш - це не є повагою до суду. Треш - це дослівне цитування прокурора Рябошапки, - зазначив політик і додав потім. - Чому я на це спокійно реагую? Тому що, читаючи правову нісенітницю, викладену в цих паперах, я відчуваю те, що в Радянському Союзі називалося "почуттям глибокого задоволення".

Нагадаємо, Порошенко "попався", втекти тепер не вийде: "Суд дозволив примусово..."

Як повідомляла Politeka, любитель російського мистецтва Порошенко витратив мільйони на нову "цяцьку": "Поки в країні карантин...".

Також Politeka писала, що сумною Марині Порошенко несподівано вручили повістку: що загрожує дружині екс-президента.