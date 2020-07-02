Екс-президент Петро Порошенко дозволив собі нецензурщину в залі Печерського суду Києва, де йому обирали запобіжний захід по справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки
Так, Порошенко опустився до туалетного гумору, грубо відправивши прокурора в туалет (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Відпустіть прокурора в туалет, тому що він обісрався", - сказав колишній голова держави і через кілька секунд додав "обісрався, сука".
Відео зриву екс-гаранта в залі суду розійшлося по мережі. Українці бурхливо обговорюють поведінку Петра Олексійовича.
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Раніше ми повідомляли, як Порошенко раптово перейшов на молодіжний сленг у залі того ж суду. Так, колишній президент згадав слова екс-генерального прокурора Руслана Рябошапки про те, що справа проти нього є "трешом".
"Треш - це не є повагою до суду. Треш - це дослівне цитування прокурора Рябошапки, - зазначив політик і додав потім. - Чому я на це спокійно реагую? Тому що, читаючи правову нісенітницю, викладену в цих паперах, я відчуваю те, що в Радянському Союзі називалося "почуттям глибокого задоволення".
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