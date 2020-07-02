Зі свободою слова в Україні хочуть зробити теж саме, що в Росії

Закону «Про медіа», який хочуть прийняти «Слуги народу», присвятив свій черговий випуск програми "Недобрий вечір" український блогер Ігор Лесєв, передає Politeka.net.

Лесєв зазначив, що в Україні свобода слова ніколи не була на високому рівні, але все пізнається в порівнянні.

«Ось у нас під боком є Росія. Країна з дуже сильною журналістикою. На Заході навіть бояться російської журналістики. Закривають їх канали і позбавляють акредитації. А все тому, що пацанва вміє майстерно маніпулювати громадською думкою. А це найважливіша функція журналістики. Маніпулюєш – значить спрямовуєш», - пояснює Лесєв.

За його словами, в Росії, фактично, є лише провладна журналістика. Саме тому на будь-якому каналі росіянам розповідають, чому Путін повинен залишатися при владі. Опозиційна журналістика в Росії теж годується в Кремлі, хоч і хоче змін. Лесєв підкреслив, що громадську думку в Росії формує телевізор. Саме тому люди продовжують голосувати за Путіна. В Україні ситуація в цьому плані краще.

«Сьогодні свобода слова в Україні є. Кострубата, з синцями, зі своїми спробами нав'язування цензури, але свобода слова є…Це не тільки можливість вільно говорити на будь-яку задану тему. Це ще й можливість формувати у людей думку на цю тему», - зазначив Лесєв.

Блогер пояснює, що формуючи думку, ми впливаємо на владу. При цьому у вільній країні ми самі вибираємо, кого слухати і кому вірити. «Слуги народу» сьогодні українців хочуть позбавити цього. Такого не робили навіть Віктор Янукович з Петром Порошенком.

«По суті це законопроект про тотальну цензуру у медіа-сфері. Ініціатори – Микита Потураєв – істеричка, яка розповідала, як він купував пачками журналістів, і наш новенький міністр культури Олександр Ткаченко. По цьому законопроекту вони роблять з Нацради таку собі сталінську трійку», - зазначив Лесєв.

Якщо закон приймуть, Нацрада без суду може забороняти як окремі матеріали, так і окремих авторів. На практиці це означатиме, що будь-яка критика влади зможе привести до випилювання з професії. Журналістів зможуть тиснути штрафами і навіть в'язницею.

«Вони нам зараз будують маленьку Росію. Потураєв, Ткаченко і всі, хто це цензурне д**мо підтримує», - резюмував блогер.

Нагадаємо, що Лесєв розповів, що чекає мешканців зруйнованого будинку на Позняках: «Заженуть на висілки і…».

Як повідомляла Politeka, Лесєв розкрив, як «зелені реформатори» втратили Херсонський порт, під загрозою Бердянськ і Маріуполь: «Не продається, а роздається».

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