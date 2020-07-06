Глава держави Володимир Зеленський був проінформований про загрозу епідемії китайського вірусу ще в січні 2020 року

Цю інформацію озвучив голова РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю УП.

За його словами, вже 25 січня влади переконалися, що китайський вірус - серйозна загроза, після того, як були отримані дані розвідки.



"Вже з 11 січня, незважаючи на ситуацію з Тегераном (збитим в Ірані Boeing-737 МАУ), окрема група вже починала відпрацьовувати вірус. А з 20 січня у нас було цілодобове чергування по збору інформації, все, що відбувається, як країни світу готуються. Ми кожен, кожен день це відпрацьовували", - підкреслив Данилов.



Після отримання розвідданих Китай намагався з усіх можливих країн забрати медичне обладнання, і Україна тоді отримала перше офіційне лист.

"З того, про що там йшлося, ми зрозуміли, що буде у подальшому відбуватися. У той час Китай робив все можливе, щоб з усіх країн світу забрати якомога більше масок, обладнання, все, що стосується захисту від інфекційних хвороб. Вони так само звернулися до України, і ми відразу на це відреагували. Знаєте, що було перше лист на Олексія Гончарука 31 січня. Потім було друге, коли вони на це не реагували", - запевняє він.

За словами Данилова, після отримання розвідданих в РНБО зрозуміли, що треба готуватися до епідемії всередині України.

"Я їм пояснював, що, хлопці, треба терміново заборонити вивозити з країни обладнання... Маючи цю інформацію, розуміння, що відбувається в цій області, ми почали готуватися і готуватися дуже потужно", - продовжив секретар РНБО у спілкуванні з журналістами.



Підсумовуючи, Олексій Данилов висловив сподівання, що Україна переможе пандемію китайського вірусу, і додав, що Зеленському озвучували прогнози щодо епідемії кожні два-три дні.

"Інформування Володимира Олександровича було з першого дня. Він відразу сприйняв, що це серйозна річ", - резюмував він в інтерв'ю журналістам.

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