Головний «радикал» України Олег Ляшко продовжує налагоджувати стосунки з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко. На цей раз він вирішив покатати політика на машині

Ляшко і Тимошенко приступили до передвиборної агітації та поділилися відповідними фото і відео в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). На кадрах вони їдуть на машині по Чернігівщині, де лідер «Батьківщини» обіцяла підтримати Ляшка на парламентських виборах.

На відео задоволений Ляшко знаходиться за кермом машини і розповідає про «мудрість і доброту серця» Тимошенко, яку він ще недавно називав «московською зозулею». Цікаво, що лідер «Радикально партії» визнав, що між ними були конфлікти і вони пам'ятають, «як хто кого називав», однак зазначив, що при цьому вони вже вибачилися один перед одним.

Відзначимо, що в якийсь момент камера політиків перекинулася і великий шматок відео з виступом Тимошекно був знятий «догори ногами». Через це виникло відчуття, що політики їдуть на американських гірках.

Українці бурхливо обговорюють новоявлений політичний тандем у соцмережах.

«Так це точно спочатку обзиваються, а потім цілуються», «Та вона ж тебе колись вигнала як скотиняку. А де ти скотиняка таку машину взяв? хабара береш?», «Вже не московська зозуля? Все!! Хочеться потрапити в парламент, бридко», «Після цього фото я зрозумів суть наших політиків не дивлячись ні на що не дивлячись яким способом але потрапити до влади до годівниці», «Де маски?», «То дурепою, то лисицею подертою обзивав, зозулею московською, тепер друзі)))) хааа швидко у Вас все змінюється», «Особистий водій Тимошенко», - пишуть люди.

Gepostet von Олег Ляшко am Freitag, 10. Juli 2020

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